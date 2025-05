Sochaux a choisi Vincent Hognon comme futur entraîneur

Sochaux n’aura pas mis de temps avant de trouver son nouvel entraîneur. Suite au départ de Frédéric Bompard, dont le contrat expirera officiellement le 30 juin et ne sera pas renouvelé, le club sochalien a décidé de miser sur Vincent Hognon selon nos informations (David Guion était aussi dans la course). Le technicien de 50 ans quittera donc Valenciennes, avec qui il vient de terminer 9e de National.

La suite après cette publicité

Ces dernières années, Hognon avait connu des expériences sur les bancs de Metz, Hesperange (Luxembourg), Grenoble et donc Valenciennes. Il est aujourd’hui un technicien rodé aux championnats de National et de Ligue 2, et tentera de ramener grâce à son expérience le FCSM en haut du tableau la saison prochaine. Cette année, Sochaux avait terminé 12e de National.