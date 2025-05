PSG : les mots forts de Pauleta sur Dembélé

Invité de marque du Media Day organisé au Campus PSG de Poissy, Pedro Miguel Pauleta a pris le temps d’échanger avec la presse en zone mixte. L’ancien attaquant portugais, véritable légende du club, s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de voir Paris à deux matchs d’un quadruplé historique. Il a salué la qualité du collectif construit par Luis Enrique, la sérénité qui émane du groupe et l’état d’esprit irréprochable des joueurs. Interrogé sur les individualités qui se démarquent dans ce vestiaire soudé, Pauleta a tenu à glisser un mot appuyé sur Ousmane Dembélé, dont l’implication et la générosité sur le terrain ne cessent, selon lui, d’être précieuses dans la quête de trophées.

«C’est un joueur qui a fait une super saison avec une qualité énorme, un joueur qui est capable de gagner un match tout seul. Et en plus cette année, il a marqué beaucoup de buts. Je crois qu’il peut, quand je regarde en tant qu’ancien buteur, quand je vois sa qualité de but aussi, je crois qu’il peut continuer à marquer des buts et même améliorer ce chiffre qu’il a cette année. Mais aussi, quand tu regardes Donnarumma qui a fait des arrêts. Derrière, en milieu, devant, tu as de grands joueurs partout, qui peuvent faire la différence à tout le moment, et ce sont des joueurs importants dans certains moments du jeu».