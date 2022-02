OL : Maxence Caqueret regrette le départ d'Amine Gouiri à Nice

Depuis son départ de l'OL il y a quasiment deux saisons maintenant, Amine Gouiri fait le bonheur de l'OGC Nice où il éblouit la Ligue 1 de son talent chaque week-end. Le jeune attaquant de 21 ans a fait regretter les dirigeants lyonnais de l'avoir laissé partir pour moins de 8 millions d'euros à l'été 2020.

Au micro de Canal+, Maxence Caqueret son ancien coéquipier est revenu sur son départ. Et comme les supporters, il regrette terriblement de ne pas le voir exploser sous les couleurs de l'OL. «Je suis content de le voir réussir, mais Gouiri, c'est l'un des plus gros regrets que le club puisse avoir, que moi j'ai aussi. J'ai fait toutes mes classes avec lui et on se connaissait pas mal. Jouer avec lui, ça aurait été beau.»