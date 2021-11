La presse espagnole lance un avertissement à Xavi, l'Angleterre réclame la tête d'Ole Gunnar Solskjær

La suite après cette publicité

Xavi a du pain sur la planche

Le FC Barcelone est une bête blessée et ça se voit. Alors qu'ils menaient 3-0 à la pause, les Blaugranas se sont fait remonter par le Celta de Vigo qui a arraché l'égalisation dans les ultimes secondes samedi (3-3). Sport souhaite la «bienvenue» à Xavi mais le prévient : «tu as beaucoup de travail». L'ancien milieu emblématique du Barça a atterri à Barcelone avec sa famille et son staff technique et la seule chose qu'on puisse lui souhaiter, c'est du courage pour redresser l'équipe !

La presse anglaise se paye Ole Gunnar Solskjær

Une nouvelle désillusion pour les supporters de Manchester United. Deux semaines après l'humiliation face à Liverpool, les Red Devils ont pris une nouvelle leçon, cette fois-ci dans le derby face à Manchester City (0-2). «Des mondes à part», résume le Manchester Evening News. Le Daily Mirror remue le couteau dans la plaie avec un titre qui ne devrait pas plaire aux supporters des Red Devils : «homme contre garçon». L'entraîneur en prend aussi pour son grade : «Ole brisé», écrit le Sunday Express alors que le Sun demande tout simplement la tête d'Ole Gunnar Solskjær. Jusqu'à quand peut tenir « Baby-face killer » ?

Neymar met fin à 6 mois de disette

Le PSG s'est fait peur, mais a ramené les 3 points de son déplacement sur la pelouse de Bordeaux (2-3). Neymar a été le grand artisan de cette victoire avec un doublé. «Neymar éclaire le PSG», écrit L'Equipe. Même son de cloche pour Le Parisien, «on a retrouvé Neymar», se réjouit le quotidien régional. Le Brésilien, touché par le décès de son amie la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça dans un crash d'avion, a mis fin à une disette de 6 mois. En effet, il n'avait plus marqué avec le PSG hors penalty depuis le 1er mai dernier et son but contre Lens. C'était lors de la 35ème journée de Ligue 1, soit une éternité.