Discipline : l'OM et l'ASSE connaissent leurs sanctions !

C'était une soirée très attendue du côté de la Canebière, mais aussi chez les Verts. Après plusieurs semaines d'instruction, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel devait rendre son verdict sur deux dossiers chauds. Concernant l'Olympique de Marseille, la LFP devait se pencher sur les incidents qui se sont déroulés pendant le Classique contre le Paris Saint-Germain le 24 octobre dernier. Pour rappel, certains joueurs du club de la capitale avaient été la cible de projectiles, notamment lors des corners. Et un individu s'était aussi introduit sur la pelouse de l'Orange Vélodrome pour venir voir Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Du côté de l'AS Saint-Etienne, la Commission de Discipline de la Ligue devait trancher concernant les supporters des Verts et le Stade Geoffroy-Guichard. Lors de la réception de l'Angers SCO (2-2, 22 octobre), les supporters avaient manifesté leur mécontentement en envoyant de nombreux fumigènes sur la pelouse avant le coup d'envoi, et la rencontre avait été reportée de plusieurs minutes car les filets étaient notamment troués. Et depuis ces malheureux événements, Wahbi Khazri et ses partenaires évoluaient dans un Chaudron à huis clos.

Le Vélodrome à huis clos pour un match

Plusieurs heures après le début de la Commission, les décisions viennent de tomber et pour le moment, le club phocéen s'en tire bien. «Au regard des incidents intervenus pendant la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain (11ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 27 octobre 2021 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d'instruction en présence de l'Olympique de Marseille, la Commission prononce la décision suivante : un match à huis clos total pour l'Olympique de Marseille», explique la LFP dans son communiqué. Après son déplacement à Lyon ce week-end, l'OM recevra donc Troyes sans supporters le dimanche 28 novembre (20h45). Et concernant le point en moins en sursis, pas de nouvelle, bonne nouvelle...

Enfin, de son côté, l'AS Saint-Etienne va pouvoir retrouver une partie de son public. «Au regard des incidents intervenus avant la rencontre AS Saint-Etienne – Angers SCO (11ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 25 octobre 2021 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d'instruction en présence de l'AS Saint-Etienne, la Commission prononce les décisions suivantes : un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard (sanction déjà purgée à titre conservatoire sur la rencontre AS Saint-Etienne – Clermont Foot 63) ; fermeture pour deux matchs des tribunes Paret et Snella du stade Geoffroy-Guichard ; fermeture pour deux matchs de l'espace visiteurs de l'AS Saint-Etienne (le premier de ces deux matchs a déjà été purgé à titre conservatoire sur la rencontre FC Metz – AS Saint-Etienne)», peut-on lire.