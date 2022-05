Adi Hütter quitte le Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach a annoncé ce samedi après-midi le départ par accord mutuel de son entraîneur Adi Hütter, qui a fini la saison 2021/2022 et seule sur le banc des Poulains par une large victoire sur la pelouse du Borussia Park face à Hoffenheim (5-1). L'ancien international autrichien aura terminé 10e de Bundesliga, et donc sans qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine.

«Nous avons pris la décision, d'un commun accord, de nous séparer. C'est dommage et beaucoup de nostalgie, car je me sentais très bien ici, mais nous n'avons malheureusement pas apporté ce que nous avions tous imaginé sur le plan sportif. Je ne peux que remercier le club pour sa franchise, son honnêteté et sa clarté», a déclaré le principal intéressé sur son départ du club de la Rhénanie-du-Nord.