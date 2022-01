Le FC Barcelone justifie l'absence d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Non convoqué pour la rencontre prévue face à Alavés, ce dimanche à 21 heures, Ousmane Dembélé, dont le contrat au Barça se termine en juin prochain, est par ailleurs en plein imbroglio avec sa direction quant à sa prolongation. En attendant, les Blaugranas, septièmes de Liga, devront se passer de ses services pour tenter de décrocher un neuvième succès cette saison et dans la foulée de l'officialisation de son absence, le club a souhaité communiquer sur la raison de cette dernière.

Ainsi, le club catalan précise que l'ailier de 24 ans ne s’est pas présenté ce dimanche matin au Joan Gamper Sports City, conséquence directe «d'une indisposition gastrique». Déjà écarté par son entraîneur pour le huitième de finale de Copa del Rey perdu face à l'Athletic jeudi soir (2-3 après prolongation), Ousmane Dembélé ne sera donc toujours pas présent contre Alavés. Une situation qui confirme un peu plus l'avenir incertain du Français...

[COMUNICAT MÈDIC]



El jugador del primer equip Ousmane Dembélé no s’ha presentat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tal i com estava citat, per una indisposició gàstrica pic.twitter.com/SEG1ud9AdW