Cinq joueurs libres et prêts à rebondir

La suite après cette publicité

Diego Costa

Brésil, Espagne, France, Allemagne, Italie… Les spéculations autour du prochain championnat accueillant l’international espagnol (24 sélections, 10 buts) n’ont cessé de fuser après sa résiliation de contrat à l’Atletico Mineiro à la mi-janvier. A 33 ans, celui qui a fait les beaux jours de Chelsea et de l’Atlético de Madrid est toujours à la recherche d’un nouveau défi, et pas des moindres. Proche du FC Barcelone, qui était en quête d’un attaquant d’expérience durant ce mercato hivernal, Diego Costa a finalement vu la direction catalane préférer le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, officialisé en milieu de semaine.

Un renfort pourtant de taille pour des clubs en pleine crise sportive, comme l'AS Saint-Etienne, qui a refusé son profil, privilégiant un buteur habitué à la Ligue 1 pour sa course au maintien. Et le chômage du natif de Lagarto a éveillé l'attention de son ancien coéquipier chez les Blues John Terry, qui souhaitait le voir revenir en Angleterre sur ses réseaux sociaux : «je ne peux pas croire que Diego Costa n'ait pas été signé par un club de Premier League ? Cet homme est un gagnant et rendrait n'importe quelle équipe plus forte.» A lui de convaincre le prétendant qu'il faut pour retrouver la compétition...

Robert Beric

«La fin de mercato approche, je vais décider de mon avenir dans les toutes prochaines heures.» A trois jours de la fin de la fenêtre des transferts, l'attaquant de 30 ans nous avait confié plusieurs pistes pour son avenir (Etats-Unis, Europe, Chine...). Mais un mois après son départ du Chicago Fire, l'international slovène (25 sélections, 2 buts) n'a toujours pas trouvé de point de chute depuis la Slovénie, où il continue sa préparation physique après ses deux saisons en MLS. Pourtant, son ancien club, l'ASSE, avait été une piste concrète et crédible étant donné les besoins de la lanterne rouge de Ligue 1.

Finalement, l'attaquant de 30 ans a décidé de ne pas retrouver le maillot vert, avec lequel il avait inscrit 26 buts en 81 rencontres de championnat. «Plusieurs semaines sont passées et, pour différentes raisons, je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club qui avait sans doute d’autres idées à mon poste», avait-il ajouté durant notre entretien. Une indécision confirmée quelques heures plus tard avec la signature de l'ancien Bastiais Enzo Crivelli au Forez. L'ancien Stéphanois devrait au bout du compte rejoindre l'Empire du Milieu, ce qui serait le sixième championnat de sa carrière.

Clément Grenier

Sans club depuis juillet 2021, le milieu offensif français Clément Grenier est toujours libre comme l'air après trois saisons passées du côté de Rennes. Pourtant, les clubs liés à une possible signature pour l'international tricolore (5 sélections) n'ont pas manqué, parmi eux son club formateur : l'Olympique Lyonnais. L'Equipe avait révélé en octobre dernier que le natif d'Annonay s'entraînait avec l'équipe réserve en attendant de rebondir autre part, ou même à l'OL. Finalement, le quotidien sportif avait finalement révélé qu'il ne signerait pas libre à Lyon cet hiver, notamment pour remplacer numériquement Bruno Guimarães, parti à Newcastle.

Après avoir quitté le Rhône pour l'EA Guingamp en janvier 2018, le milieu de 31 ans avait été considéré comme la meilleure recrue hivernale d'un club breton par Le Télégramme. 108 rencontres entre l'EAG et le Stade Rennais pour 14 buts et 16 passes décisives, son bilan reste intéressant et son profil pourrait encore faire beaucoup du bien à une formation de Ligue 1. D'ailleurs, le FC Metz et l'ESTAC avaient vu en lui un renfort pour son milieu de terrain, le président grenat confirmant cet intérêt mais avec des pincettes : «il y a une réflexion mais pas encore de conclusion.» Un mois après ces déclarations, aucun signe. Affaire à suivre...

Jack Wilshere

Tout comme Clément Grenier, le milieu de terrain Jack Wilshere n'a pas su trouver d'opportunité après la fin de son contrat l'été dernier. Libre après six mois passés à Bournemouth lors de la deuxième partie de saison 2020/2021, durant laquelle il n'a pas pu faire monter les Cherries en Premier League après leur défaite en barrages, le joueur de 30 ans a également fait son retour dans son club formateur en octobre 2021, Arsenal, pour s'y entraîner afin de garder une bonne condition physique, son autre point commun avec l'ex-Lyonnais cité précédemment.

Handicapé par de nombreuses blessures durant sa décennie à l'AFC, l'international anglais (34 sélections, 2 buts) avait même remis en question sa carrière, voyant qu'il ne trouvait pas de nouveau club : «j'avais des pensées dépressives et négatives. Je restais au lit jusqu'à midi, ne dormant même pas, me disputant juste avec moi-même. À quoi bon s'entraîner ? Pour qui je fais ça ? J'étais perdu.» Certes perdu, il a tenté de retomber sur ses pattes, se proposant à plusieurs clubs européens, dont le LOSC, mais ce dernier avait finalement refusé de répondre à son appel du pied.

Mateo Musacchio

Dernier joueur de cette liste : le défenseur central argentin Mateo Musacchio, au chômage après seulement six mois passés du côté de la Lazio Rome. Son dernier club ne l'avait fait jouer qu'à 5 petites reprises entre la Serie A une apparition en Ligue des Champions. L'une des valeurs sûres de Villarreal n'a pas su s'adapter au changement de championnat de l'Espagne à l'Italie. Arrivé de l'autre côté des Alpes en portant d'abord le maillot de l'AC Milan, celui qui possède également la nationalité italienne n'a pas pu faire briller le projet de relance des Rossoneri, sous pavillon chinois à l'époque.

Et maintenant ? Malgré ses sept mois d'inactivité, Mateo Musacchio reste un défenseur d'expérience et dans la fleur de l'âge. A 31 ans, l'international de l'Albiceleste (6 sélections) peut encore rendre quelques services en Europe ou même réfléchir à un départ outre-Atlantique. Les Glasgow Rangers et Flamengo auraient pensé à l'enrôler durant cette fenêtre des transferts selon les presses anglaises et brésiliennes. Ce qui pourrait néanmoins décourager les prétendants : sa condition physique, qui pourrait diminuer en raison de son âge mais aussi ses blessures à répétition...