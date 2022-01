Le FC Barcelone continue de chercher son futur attaquant

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal fermera ses portes dans environ 36 heures, et si certains clubs ont déjà fait le boulot, d'autres espèrent encore attirer un voire plusieurs joueurs dans ce money time. C'est le cas du FC Barcelone qui, après avoir enrôlé Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, veut maintenant offrir un attaquant à Xavi. Piste prioritaire du club, Alvaro Morata devrait désormais rester du côté de Turin...

Ces derniers jours, le nom de Pierre-Emerick Aubamayang revient souvent, tant en Espagne qu'en Allemagne. Le profil du Gunner, plus en odeur de sainteté à Londres, plaît au Barça mais aussi à d'autres clubs européens. Et selon les informations de The Athletic, le club blaugrana pourrait bien boucler le prêt de l'international gabonais (72 sélections, 30 buts). Arsenal négocierait toujours la part de salaire que prendrait en charge le FCB puisque ce dernier ne paierait pas ce prêt. De plus, aucune option ou obligation d'achat ne devrait être assorti au prêt.

Diego Costa, une alternative crédible

La faute à ce fair-play financier de la Liga qui complique les plans de Joan Laporta. Le journal ajoute que le club a cependant d'autres alternatives moins onéreuses que le Gabonais, mais n'en dévoile pas les noms. De son côté, Sport indique que l’attaquant hispano-brésilien Diego Costa a été proposé au FC Barcelone. Le buteur de 33, qui avait également été proposé à l’AS Saint-Etienne, pourrait donc être la solution.

L’ancien avant-centre de l’Atlético Mineiro est libre depuis la résiliation de son contrat avec le club brésilien et ne demanderait pas un salaire excessif. Depuis son départ du Brésil, Diego Costa a donné des pistes sur les réseaux sociaux concernant son intention de revenir jouer en Espagne. Et c'est une piste que la direction barcelonaise n'a clairement pas écarté... Affaire(s) à suivre...