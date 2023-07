Gold Cup : le Mexique vient à bout du Panama en finale

Après avoir battu la Jamaïque en demi-finale de la compétition (0-3), le Mexique devait défier le Panama en finale de la Gold Cup, compétition continentale pour la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. Avec une nette domination, matérialisée par 23 frappes tentées, les joueurs du sélectionneur intérimaire Jaime Lozano ont battu le Panama (1-0) grâce à une réalisation de Santiago Giménez en fin de rencontre (88e).

L’équipe nationale mexicaine a donc remporté la Gold Cup de la CONCACAF pour la 12ème fois de son histoire et conforte ainsi son statut de nation la plus titrée d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale. Un moyen de bien repartir de l’avant après une Coupe du Monde au Qatar décevante qui a conduit le sélectionneur Tata Martino à plier bagages.

