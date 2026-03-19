EdF : Lucas Chevalier déclassé

Propulsé numéro 2 de l’équipe de France l’année dernière, Lucas Chevalier avait même connu sa première sélection au mois de novembre face à l’Azerbaïdjan (1-3). Pourtant, sa présence dans la dernière liste de Didier Deschamps n’était pas assurée vu sa situation de remplaçant au PSG. Le sélectionneur des Bleus a finalement fait le choix de la continuité en appelant son trio établi depuis plusieurs mois, à une différence près : Chevalier passe numéro 3 derrière Brice Samba.

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«La situation n’est pas idéale pour lui, mais j’ai échangé avec lui, ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3. Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité. Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui, je ne mets pas de pression sur le PSG ou Luis Enrique.»