Jorge Sampaoli ne manque pas de prétendants !

On a souvent comparé Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Les deux hommes partagent effectivement un parcours similaire, un caractère qui se ressemble et ont des idées de jeu et une philosophie de travail avec beaucoup de points communs. Ils ont même plus ou moins claqué la porte de l'OM de la même manière, étant en désaccord avec la gestion de leur direction. Si Pablo Longoria et ses hommes ont réussi à se remettre rapidement de cette décision en enrôlant Igor Tudor, quel avenir pour l'Argentin ?

Il faut dire que l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste conserve encore une belle cote aux quatre coins de la planète. Les clubs et les fédérations se sont donc rapidement jetés sur lui une fois son départ de Marseille annoncé. Comme l'indiquent divers médias sud-américains, comme En Cancha au Chili, il y a déjà un favori pour enrôler Sampaoli : la sélection égyptienne.

Des offres de partout !

Les Pharaons veulent se relancer après avoir loupé la qualification pour le prochain Mondial et voudraient compter sur l'Argentin pour entamer un nouveau cycle. Ce n'est pas tout, puisqu'une autre sélection est venue aux nouvelles : le Pérou. Même si là, tout dépend de Ricardo Gareca, l'entraîneur encore en poste bien qu'annoncé sur le départ avec insistance. Les Péruviens sont aussi passés à côté d'un billet pour le Mondial et comptent sur l'expérience de Sampaoli avec le Chili et l'Argentine pour retrouver une place importante dans le football continental.

Enfin, selon le Diario Harpe, média argentin, Sampaoli a également reçu des offres de clubs brésiliens et turcs, mais leurs noms n'ont pas filtré. Autant dire qu'après son départ retentissant de la cité phocéenne, le natif de Casilda a le choix.