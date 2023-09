Foot Mercato a besoin de vous et offre 100€ !

Suivre l’actualité du football mondial de la plus belle des manières. Voici l’objectif de Foot Mercato depuis de nombreuses années désormais. Déterminés à vous proposer la plus belle expérience et dans le cadre de l’amélioration continue de notre application, nous avons ainsi sollicité l’agence digitale ZOL pour mener une étude auprès de vous, chers lecteurs. L’objectif de cette étude est de recueillir votre avis sur les dernières évolutions de l’application et nous aider à imaginer les futurs changements à mettre en place afin qu’elle réponde toujours plus à vos envies.

Au cours de la semaine du 18 septembre prochain, l’étude sera ainsi réalisée sous forme d’entretiens individuels d’environ 45 minutes avec les experts de l’agence ZOL. Une étude qui nous va permettre, dès lors, de recueillir vos avis et d’améliorer l’expérience. Une contribution qui sera logiquement récompensée. A noter, dans cette optique, qu’à l’issue de l’entretien, chaque participant se verra proposer une compensation sous forme de bon d’achat d’une valeur de 100€ valable sur la boutique Foot.fr !

Déroulement de l’étude pas à pas :

1.Pour participer, remplissez le questionnaire de sélection en cliquant sur ‘Je souhaite m’inscrire’

2.Si vous êtes présélectionné.e, vous serez contacté.e la semaine du 11 septembre par un expert de l’agence ZOL en charge de valider votre éventuelle participation.

3.Si votre participation est validée, vous recevrez une invitation pour l’entretien qui se tiendra en visioconférence (prévoir environ 1h en tout) la semaine du 18 septembre.

4.Une fois l’entretien terminé, vous recevrez votre bon d’achat par mail.

Vous voulez donner votre avis et participer activement à l’amélioration de notre application ? Vous avez un peu de temps à consacrer à notre étude la semaine du 18

septembre ? Cliquez sur l’image ci-dessous et remplissez le formulaire d’inscription :

Les données recueillies ne seront utilisées qu’à des fins d’analyse et détruites à l’issue de l’étude. Aucune information sur les participants ne sera divulguée à des tiers non impliqués dans l’étude.