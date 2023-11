Qualifications Euro 2024, Géorgie : coup dur pour Khvicha Kvaratskhelia !

Sous les ordres de Willy Sagnol, qui s’est livré en exclusivité sur notre site ce dimanche, la Géorgie est une équipe qui peut viser de grandes choses. L’un des premiers paliers qui pourraient ressembler à un accomplissement pour les Croisés est l’Euro 2024. Les Géorgiens n’ont pas pu se qualifier via les éliminatoires à l’Euro.

Pas de panique, ils auront l’occasion de prendre leur ticket pour l’Allemagne via la voie des Nations au mois de mars, et un Final Four en compagnie de la Grèce, du Luxembourg et du Kazakhstan. Khvicha Kvaratskhelia ne participera d’ailleurs pas à la demi-finale. En effet, alors qu’il a écopé d’un carton jaune contre l’Espagne dimanche (3-1), l’ailier du Napoli sera donc suspendu. Un coup dur pour la Géorgie de Willy Sagnol qui devront puiser dans leur force collective.