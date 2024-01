JT Foot Mercato : le PSG met les bouchées doubles

Les dossiers chauds au PSG

Le mercato du Paris Saint-Germain part dans tous les sens ! Ce n’est pas un secret avec toutes les blessures, le club de la capitale est à la recherche d’un défenseur central. Les dirigeants du club ont jeté leur dévolu sur Leny Yoro du LOSC. Si le club lillois n’est pas vendeur, Luis Campos ne lâche pas l’affaire et selon nos informations, un rendez-vous entre les différentes parties est prévu cette semaine. Le but de cette entrevue est de trouver un terrain d’entente pour boucler un transfert. Dans le sens des départs Hugo Ekitike est proche de rebondir. L’Eintracht Francfort fait le forcing pour recruter l’attaquant et l’opération semble en bonne voie. Selon Sky Sports Germany, un terrain d’entente verbal a été trouvé entre le club allemand et Hugo Ekitike qui est prêt à baisser son salaire à 3M€ bruts par saison. Les deux clubs doivent désormais se mettre d’accord sur les modalités de transfert. Au RB Leipzig, l’avenir de Xavi Simons fait parler. Le néerlandais est prêté là-bas et s’y plaît plutôt bien, à tel point qu’il aimerait prolonger son prêt. Un scénario pas forcément envisagé par le club de la capitale qui souhaite le rapatrier l’été prochain, mais l’intéressé a son mot à dire dans l’histoire. Enfin, le jeune Cher Ndour pourrait partir en prêt cet hiver pour retrouver du temps de jeu. D’après les informations de Sky Italia, Cagliari a jeté son dévolu sur le milieu de terrain italien du PSG. Pour le moment, aucune offre n’a été établie, mais un départ est à l’étude. Cependant, Paris souhaite avoir des garanties notamment sur le temps de jeu avant de céder l’international U21 italien.

Le rêve complètement fou de l’OL

Alors que l’expérience en Arabie saoudite semble tourner au vinaigre pour Karim Benzema à Al Ittihad, Sky Sports et RMC Sport ont annoncé que l’Olympique Lyonnais tentait de rapatrier l’attaquant formé au club. Les dirigeants rhodaniens sont très intéressés à l’idée de récupérer l’attaquant de 36 ans. Mais le dossier est évidemment délicat, au regard du salaire touché par le Français en Arabie saoudite. De plus, l’OL n’avait pas particulièrement ciblé ce poste pour son mercato hivernal, cherchant encore un milieu de terrain, un ailier et un défenseur central. Selon nos informations, malgré les critiques et des performances jugées décevantes, un départ du Nueve n’est pas à l’ordre. Si Karim Benzema signait réellement son retour dans son club formateur, Pierre Sage serait le premier à l’accueil les bras ouvert. Sait-on jamais, tout va très vite dans le football !

Les officiels du jour

L’Arabie saoudite enregistre un nouveau départ. Après Jordan Henderson qui a rejoint l’Ajax, le milieu argentin Ever Banega a choisi de partir pour rentrer au pays. Après un passage de quatre années à Al-Shabab, il s’est engagé avec les Newell’s Old Boys. Diego Moreira quitte l’OL et retourne à Chelsea. C’était annoncé hier par le joueur lui-même, c’est désormais confirmé par l’Olympique Lyonnais. Prêté sur ce début de saison par Chelsea, l’ailier portugais de 19 ans quitte déjà le club rhodanien et va revenir à Londres. Dans la foulée, il pourrait être prêté en cette fin de mercato hivernal. Paul Bernardoni rebondit en Suisse. Mis à l’écart après un avertissement de ses avocats en raison de salaires impayés, le gardien de but français quitte bien Konyaspor pour découvrir la Super League. L’ex-international Espoirs tricolore rejoint le Yverdon Sport FC, neuvième du championnat suisse après 18 journées. Il y signe un contrat de six mois, soit jusqu’à la fin de l’exercice actuel.