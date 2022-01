Grenade-FC Barcelone : les compositions officielles

Dans moins d'une heure, Grenade reçoit le FC Barcelone dans le cadre de la 20e journée de Liga (à suivre en direct sur notre live commenté). Après s'être qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, les Blaugrans ont l'occasion de monter provisoirement sur le podium en cas de victoire, étant actuellement à deux points du Real Betis, troisième au classement. Les Andalous, actuellement treizièmes et déjà éliminés de la Copa, restent sur une très bonne série en championnat (6 matches sans défaite) et souhaitent se rapprocher de la première partie de tableau.

Concernant les compositions, l'entraîneur du Grana Robert Moreno propose son 4-4-2 habituel avec Maximiano dans les buts. Quini, Victor Diaz, Torrente et Neva forment la ligne de la défense, tandis que Puertas et Machis, sur les ailes, accompagnent Gonalons et Milla au milieu de terrain. Enfin, la doublette offensive des locaux est composée de Molina et Suarez. Côté catalan, Xavi Hernandez aligne un 4-3-3 avec la charnière Eric-Piqué devant Ter Stegen. Dani Alves et Jordi Alba sur les couloirs, derrière le milieu de terrain Nico-Busquets-Gavi, ce dernier étant de retour à la compétition. Enfin, Dembélé et Jutgla accompagnent L. de Jong en pointe de l'attaque.

Les compositions officielles