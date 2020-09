Tottenham s'offre Sergio Reguilon

La suite après cette publicité

Tottenham n'a plus le sou. C'est du moins ce que disait la presse anglaise début juillet, alors que les Spurs s'étaient déjà tristement distingués durant la période de confinement. Il fallait vendre et recruter malin. Ce qui a été fait avec les arrivées de Höjbjerg (milieu), Doherty (latéral droit) et Hart (gardien). Mais les opportunités de marché des dernières semaines ont changé la donne.

Les Spurs ont ainsi bondi sur Sergio Reguilon, le latéral de 23 ans qui appartenait au Real Madrid et qui avait brillé la saison passée avec le Séville FC, vainqueur de la Ligue Europa. « Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Sergio Reguilón en provenance du Real Madrid. L'arrière gauche de 23 ans a signé un contrat avec le club jusqu'en 2025 et portera le maillot numéro 3», explique le club dans son communiqué. La presse évoquait un tarif aux alentours des 30 M€ pour le transfert.

Tottenham plus convaincant que MU

C'est un très joli coup réalisé par les Londoniens, puisque Reguilon, 23 ans, s'était imposé comme le meilleur latéral de Liga la saison dernière, après avoir échoué à se faire une place de titulaire à Madrid lors de l'exercice précédent. Barré par Marcelo et Ferland Mendy, il se doutait qu'il lui faudrait changer d'air. Après avoir envisagé de rester en Andalousie, il a compris que son destin se jouait en Angleterre.

Manchester United a lancé les premières manœuvres mais c'est là que Tottenham a surgi. Il devrait être considéré comme un titulaire en puissance par José Mourinho, qui s'appuyait généralement sur Ben Davies à ce poste et ne faisait guère confiance à Ryan Sessegnon. Après plusieurs prêts, l'international espagnol compte bien s'inscrire dans la durée avec son nouveau club.