OM : William Saliba pointe ses axes de progression

La suite après cette publicité

À quelques heures de retrouver l'OGC Nice pour le choc au sommet de la 29ème journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45, William Saliba (20 ans) s'est confié à Telefoot. L'occasion pour le défenseur de l'Olympique de Marseille, prêté par Arsenal, de revenir sur son début de saison et de mettre en exergue ses axes d'amélioration dans son jeu. Joueur de l'OM le plus utilisé par Jorge Sampaoli, l'ancien Stéphanois a tout d'abord tenu à souligner la confiance de son coach.

«J’ai franchi un pallier, j’ai beaucoup progresser avec le coach, même quand je suis moins bon ou que je fais des erreurs, le coach me fait confiance, ça m'aide beaucoup». Une place de titulaire indiscutable qui n'empêche cependant pas le Bondynois de se remettre en question et de pointer les défauts à gommer dans son jeu : «je dois être plus méchant mais c’est surtout la concentration, je peux encore progresser sur ça, être constant dans la concentration» et «depuis que j’ai débuté en pro, les gens se moquent de moi car je suis grand et je ne marque pas, j’ai juste mis un but dans ma carrière professionnelle, donc j'espère le faire dès dimanche contre Nice». Réponse à partir de 20h45.

Dans quel domaine doit progresser William Saliba ?



“Je dois être plus méchant !”



🎙️ @JulienMaynard pic.twitter.com/fT3AT4JL6w — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 20, 2022

Pour cette rencontre, avec notre partenaire Zebet et le code FMX2, nous doublons votre dépôt. Déposez 100€ et jouez avec 200€. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.