MU : Ole Gunnar Solskjaer veut réhabiliter Paul Pogba

La suite après cette publicité

La guerre est-elle déclarée entre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United et Paul Pogba ? En tout cas, l'agent de l'international français, Mino Raiola, a mis le feu aux poudres. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait », avait lancé l'impresario.

Depuis, trois matches des Red Devils ont été joués. La Pioche a participé aux trois et à trois postes différents. Contre Leipzig, il est entré en jeu dans un rôle d'électron libre afin de permettre aux Red Devils de revenir, en vain. Il a ensuite joué sur une aile contre Manchester City puis en meneur de jeu un peu reculé contre Sheffield.

Solskjaer ne veut plus parler à Raiola

Cette manière de faire est sortie tout droit du chapeau d'Ole Gunnar Solskjaer qui souhaite faire plusieurs choses. La première est de montrer à Pogba qu'il peut être utile partout, la seconde consiste à montrer que personne n'est plus grand que le club et le collectif. C'est pour cette raison qu'il l'a fait jouer à plusieurs endroits différents avec plus ou moins de succès et plus ou moins de compréhension du joueur.

Car le Norvégien cherche bien à retaper Paul Pogba. Il a toujours beaucoup aimé le joueur, beaucoup moins son agent, à qui il ne souhaite pas parler. L'ancien de Molde ne désespère pas de continuer à travailler avec lui, même si cela paraît mal embarqué après la sortie de Raiola et surtout parce que la Juventus Turin reste à l'affût pour le récupérer.