PSG-Bordeaux : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Large vainqueur des Girondins de Bordeaux (3-0) malgré une prestation collective en dents de scie, le Paris Saint-Germain a ainsi conforté sa première place au classement avec désormais 15 points d'avance sur l'OGC Nice, deuxième. Une victoire acquise dans un contexte très hostile, quatre jours seulement après l'humiliation vécue en terres madrilènes. Interrogé à l'issue de la rencontre, Presnel Kimpembe est d'ailleurs revenu sur cet accueil délétère réservé par les supporters parisiens présents au Parc des Princes.

«On comprend leur déception, leur haine et leurs cris. C’est le moment de relever la tête pour gagner la Ligue 1. Messi et Neymar principalement ciblés ? On est tous fautifs, on est une équipe on est tous ensemble, c’est le moment de montrer qu’on a du caractère, qu’on est ensemble, qu’on est fort et qu’on est des compétiteurs», a ainsi affirmé le défenseur parisien au micro de Prime Video.