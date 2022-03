Ligue 1 : le PSG l'emporte tranquillement face à Bordeaux dans une ambiance délétère

Des banderoles, des chants, des insultes... Tout le monde en a pris pour son grade - sauf Kylian Mbappé - pour le retour du PSG au Parc des Princes, à l'occasion de ce duel de la 28e journée de Ligue 1. Face à Bordeaux, Mauricio Pochettino reconduisait d'ailleurs la même équipe qu'à Madrid, à deux changements près : Navas prenait la place de Donnarumma dans les cages, pendant que Wijnaldum était titulaire, Verratti étant suspendu. De son côté, la lanterne rouge du championnat misait notamment sur un trio composé d'Adli, Hwang et Elis pour faire mal aux Parisiens. Dans une ambiance délétère, les Parisiens démarraient le match d'une façon plutôt hésitante, étant bousculés par les Girondins. Dans la lignée du PSG de Pochettino auquel on est habitué, les locaux peinaient à se créer des occasions. Jusqu'à ce que l'inévitable Kylian Mbappé ne fasse parler la poudre. Servi par Wijnaldum, le Bondynois fusillait Poussin, qui ne pouvait empêcher la balle de finir au fond (1-0, 24e).

Il faut dire que Bordeaux ne profitait pas vraiment de cette ambiance tendue, et n'inquiétait pratiquement plus les Parisiens après cette ouverture du score. Tranquilles, les locaux géraient leur avance, et au retour des vestiaires, c'est l'homme le plus conspué du jour, Neymar, qui faisait le break. Il battait le portier bordelais après un centre puissant d'Achraf Hakimi (2-0, 53e). Puis, c'est Leandro Paredes qui signera son premier but de la saison en championnat, d'une frappe lourde en pleine lucarne (3-0, 61e). Au fond du trou, les hommes de David Guion n'étaient pas au niveau, et il ne s'est plus passé grand chose dans la rencontre. Le PSG prend désormais quinze points d'avance sur l'OGC Nice en tête de la Ligue 1, alors que Bordeaux reste bon dernier. Un résultat positif qui ne suffira cependant sûrement pas à calmer les supporters parisiens...