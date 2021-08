L'OGC Nice travaille un dernier gros coup sur le mercato

Le mercato ferme ses portes le 31 août mais cela n'empêche pas l'OGC Nice de vouloir terminer en beauté. Dans les prochains jours, l'effectif de Christophe Galtier risque de beaucoup bouger, à en croire les informations de Nice Matin. Il devrait d'abord y avoir quelques départs, à commencer par Bambu sur lequel le nouvel entraîneur du Gym ne compte pas. Kephren Thuram est lui pisté par l'Eintracht Francfort depuis plusieurs semaines. Même si la direction n'est pas vendeuse, le milieu de terrain est proche du club allemand.

La suite après cette publicité

Il ne sera probablement pas remplacé par Alexis Beke Beka. Le jeune Caennais devrait rejoindre le Lokomotiv Moscou de Ralf Rangnick d'après les informations de L'Équipe. Enfin, Myziane Maolida ne sera pas retenu, lui qui est courtisé par Anderlecht depuis quelques jours mais Nice demande 10 M€, un prix jugé trop élevé par la formation belge. S'il y a des ventes, il faudra se renforcer. Galtier l'a d'ailleurs déclaré. Outre un 4e défenseur central, il souhaite faire venir un attaquant dont le profil a été bien défini. Andy Delort est notamment plébiscité et des négociations ont déjà débuté mais le Montpelliérain n'est pas seul.

La piste Yilmaz est à l'étude

«Je souhaite un autre attaquant pour avoir des solutions avec les 5 changements en cours de match. Avec de la valeur athlétique et de l’expérience», précisait-il à Amazon Prime ce week-end. Un autre nom revient avec insistance selon Nice Matin. Il s'agit de Burak Yilmaz. Ce n'est pas la première fois que le Turc est cité pour retrouver son ancien entraîneur à Lille, avec qui il a été champion de France au mois de mai dernier. Mais si le LOSC n'est pas vendeur, la donne est en train de changer.

Le média révèle qu'avec la blessure de Renato Sanches pour six semaines, Olivier Létang fait une croix sur une potentielle vente à 30 M€. Or, les Dogues ont toujours besoin d'argent et pourraient vouloir économiser le salaire de Yilmaz, l'un des plus gros du club (230 000 bruts par mois) en le vendant à Nice. Auteur de 19 buts la saison passée en Ligue 1 (en plus de 6 passes décisives), l'international de 36 ans aimerait retravailler avec Galtier et ne serait pas spécialement attiré par le fait de jouer la Ligue des Champions. Tous les feux sont donc au vert.