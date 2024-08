Ligue des Champions : la nouveauté polémique mise en place par l’UEFA

Ce mardi soir, Lille a fait un grand pas vers la phase de poules de la Ligue des Champions. Accrochant en prolongations un match nul 1-1 contre Fenerbahçe après sa victoire 2-1 de l’aller, le club nordiste aura la possibilité d’affronter le Slavia Prague en barrages. Une nouvelle double confrontation afin d’espérer disputer la plus prestigieuse des compétitions de clubs comme le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et le Stade Brestois. Ces trois clubs français comme 29 équipes sur les 36 qui participeront à la phase de poules patientent en attendant de connaître leur programme pour la première partie de saison. Car oui, le format change sur cette édition 2024/2025.

Fini la phase de poules avec 8 groupes de 4 équipes. Désormais les 36 équipes seront engagées dans une poule unique où les huit premiers se qualifieront en huitièmes de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e position devront passer par des barrages. Ainsi, chaque équipe qualifiée en Ligue des Champions devra disputer 8 rencontres contre deux équipes de chaque chapeau. Le problème de ce format c’est qu’il perturbe totalement la cérémonie du tirage au sort que l’on connaît depuis plus de deux décennies. En effet avec ce format suisse, le tirage au sort ne se fera plus manuellement comme par avant mais via ordinateur.

L’utilisation de l’IA dans le tirage au sort

L’UEFA avait fait des simulations et un tirage intégral nécessiterait plus de 900 boules pour une durée de 3 et 4 heures pour la cérémonie du tirage au sort. «La première étape du tirage au sort est toujours physique, quelqu’un tirera toujours une boule dans une urne. Cependant, nous avons maintenant 36 équipes qui ont chacune besoin de huit adversaires tirés au sort. Nous aurions dû préparer des boules pour chaque adversaire éligible possible et cela aurait pris beaucoup trop de temps. Nous tirerons donc au sort le nom de chaque équipe avec une boule, et leurs adversaires seront ensuite sélectionnés au hasard par l’ordinateur. L’ordinateur calculera toutes les options futures simultanément afin que nous ne nous retrouvions jamais dans une impasse», a notamment déclaré au site de l’UEFA, Stéphane Anselmo, responsable du développement stratégique des compétitions.

Une situation difficile à gérer et qui a donc poussé l’institution qui gère le football européen à utiliser un logiciel provenance de la société informatique anglaise Ernst&Young qui sera chargée de garantir la transparence et d’éviter les spéculations. Avec cette méthode, le tirage au sort ne durera plus que 35 minutes environ, soit une durée similaire à celle que l’on connaît depuis de nombreuses années. Pour autant, cette nouvelle méthode apporte son lot de doutes. Déjà sur les risques de piratage électronique avec l’utilisation d’une intelligence artificielle. Autre part, le fait de ne pas avoir de visibilité sur le tirage au sort comme auparavant avec l’utilisation de boules va augmenter la spéculation sur de potentiels arrangements. L’utilisation de l’informatique dans le tirage au sort de la Ligue des Champions, une nouveauté qui n’a pas fini de faire parler …