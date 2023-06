FA Cup : un supporter de MU arrêté pour avoir porté un maillot se moquant de la catastrophe d’Hillsborough

On a peut-être trouvé l’origine de l’expression «naître avant la honte». Alors que Manchester United était confronté à son rival Manchester City (1-2) ce samedi dans le cadre de la finale de la FA Cup, un supporter des Red Devils s’est fait remarquer pour le maillot choquant qu’il arborait dans les tribunes. «97 Not Enough (Pas assez)» était en effet inscrit sur son dos, faisant référence à la catastrophe d’Hillsborough survenue en 1989 à Sheffield, où une bousculade avait causé la mort de 97 supporters de Liverpool.

La suite après cette publicité

Après avoir pris connaissance de l’acte, la police britannique a annoncé sur Twitter avoir arrêté l’homme en question : «#ARRESTATION. Nous sommes conscients de ce qu’il s’est passé ce samedi et avons travaillé de manière proactive avec les responsables de Wembley pour identifier l’individu. Il a été arrêté pour atteinte à l’ordre public et placé en garde à vue.»

À lire

MU : la grosse déception de Bruno Fernandes après la défaite en finale de FA Cup