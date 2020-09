Ligue 1 : le PSG s'impose à Reims

La cinquième journée de Ligue 1 se terminait ce soir avec un duel entre Reims et le PSG. Les locaux étaient dans une bien mauvaise passe, avec un seul point pris en quatre matchs, alors que les Parisiens eux totalisaient deux victoires et deux nuls en championnat. Thomas Tuchel pouvait compter sur le retour du fameux quatuor des 4 fantastiques, composé de Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, alors que Paredes et Draxler composaient l'entrejeu. En face, il y avait aussi du beau monde, à l'image d'El Bilal Touré aligné en pointe. Au final, le champion de France en titre n'a pas tremblé et repart d'Auguste Delaune avec un succès 2-0.

Et ça commençait très bien pour les Parisiens. On n'avait même pas atteint la dixième minute de jeu que Mauro Icardi, servi par Mbappé, signait son premier but de la saison en championnat, d'une frappe croisée qui a battu Rajkovic (0-1, 9e). La suite était assez équilibrée, avec des opportunités des deux côtés mais surtout un très bon Neymar. Boulaye Dia touchait par exemple le poteau à l'heure de jeu, mais c'est bien Icardi qui allait faire trembler les filets, pour la deuxième fois de la soirée (0-2, 62e), sur un centre de Mbappé. Le score aurait pu être plus sévère, mais les joueurs offensifs parisiens ont été assez maladroits. Les trois points en poche, le PSG continue de grimper et se place désormais septième. Reims, dix-neuvième, peut commencer à s'inquiéter...