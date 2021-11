RB Leipzig-PSG : les compos officielles sont tombées !

Tout juste arrivée à la RB Arena, la formation parisienne a pu prendre possession de son vestiaire. Mauricio Pochettino, quant à lui, a satisfait ses obligations médiatiques. « L’idée c'est de faire un bon match, on veut dominer ce match et le maîtriser. Ce sera important au classement et en matière de point de gagner. Parfois on doit être plus rigoureux pour éviter d'encaisser des buts, mais on a cette capacité à être solide même en souffrant », a-t-il déclaré au micro de Canal+.