Une porte de sortie improbable s’offre à Anthony Martial, le FC Barcelone tremble pour l’un de ses cadres

Martial vers la Turquie ?

En Turquie, le quotidien Fotomaç lâche encore une bombe ce matin ! En effet, le quotidien local annonce qu’«Anthony Martial arrive à Fenerbahçe.» La direction du club stambouliote «a jeté son dévolu sur la star de Manchester United pour renforcer son attaque cet hiver.» Alors que Martial a un contrat jusqu’en juin 2024 et qu’il n’a disputé que 15 matches depuis le début de la saison avec les Red Devils, «Fenerbahçe veut en profiter pour se faire prêter l’international français, qui veut jouer régulièrement afin de prétendre à une place dans le groupe des Bleus pour l’Euro 2024», indique le quotidien. Les négociations entre les différentes parties vont débuter la semaine prochaine, à l’occasion du déplacement des Red Devils sur la pelouse de Galatasaray. Reste à savoir si l’option du Ferner aboutira pour Martial !

Ter Stegen inquiète le Barça

À Barcelone on retient son souffle concernant les blessures ! Et il y en a un qui inquiète particulièrement, c’est Marc-André Ter Stegen ! Le quotidien Sport placarde ce matin que «Ter Stegen est en danger. Le gardien du Barça est incertain pour le match de demain contre le Rayo et contre Porto. Ses problèmes de dos ne se sont pas encore résorbés et Inaki Pena pourrait avoir sa chance.» En attendant de se remettre sur pied, l’Allemand a été récompensé par le journal AS, au même titre que Robert Lewandowski. Les deux joueurs sont des «Culés d’or» ! «Lewandowski est entré dans la légende des buteurs de la saison 2022-23 avec son premier Pichichi, Ter Stegen reçoit son premier trophée Zamora grâce à ses 26 matches sans encaisser de but !» De son côté, Mundo Deportivo fait le point sur le mercato et ce sera «Vitor Roque pour Gavi.» Selon le quotidien catalan, «le Barça a le OK de la Liga pour enregistrer le Brésilien, qui est prêté jusqu’en juin à la place du Sévillan. Une autre signature n’interviendrait que si le Barça Studios est vendu et qu’un joueur est trouvé pour améliorer le niveau de l’effectif.» Le Barça va devoir se creuser la tête pour son mercato hivernal…

Luis Enrique en galère

En France ce qui fait l’actualité, c’est l’ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Et c’est un choc auquel nous allons avoir droit ce soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (21h, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre au sommet qui fait la Une de L’Équipe ce matin qui placarde que c’est «l’épreuve de force. Sans Warren Zaïre-Emery ni Marquinhos, le leader parisien reçoit Monaco et son pressing haut, pour un choc alléchant. Un test grandeur nature avant de retrouver Newcastle mardi en Ligue des Champions. C’est l’une des affiches les plus séduisantes de cette première partie de saison», juge le quotidien sportif. De son côté, Le Figaro Sport estime qu’avec toutes les absences, «Luis Enrique doit faire face à un sacré casse-tête» ! L’entraineur parisien va devoir bricoler pour constituer son onze de départ.