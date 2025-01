FC Barcelone : la sortie agacée d’Hansi Flick sur les cas Olmo et Victor

La tension monte en Catalogne. Dans une situation économique toujours aussi précaire, le FC Barcelone se retrouve dos au mur. Après avoir été débouté à deux reprises par la justice espagnole, le club catalan espère pourtant toujours pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor sur le gong. Une situation qui ne manque pas d’agacer les supporters barcelonais et sur laquelle Hansi Flick est logiquement revenu, ce vendredi, en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, le technicien barcelonais a tout d’abord renouvelé sa confiance vis-à-vis de sa direction, et ce même si Joan Laporta commence à frustrer de plus en plus d’observateurs. «Je ne veux pas parler de ça parce que ce n’est pas mon travail, c’est mon travail de préparer l’équipe pour le match. Mais je suis en contact avec le président, j’ai parlé aujourd’hui, j’ai confiance dans le club. Tout le monde fait son travail. Le mien est de préparer le match».

Flick n’est pas content !

Relancé sur ses deux protégés, l’Allemand de 59 ans a toutefois reconnu un agacement certain face à l’incertitude. «Honnêtement, je ne suis pas content de la situation, et les joueurs non plus, mais c’est comme ça. Nous sommes des professionnels. La confiance est là. Il faut attendre la décision. Je ne pense pas à l’avenir ou au passé. J’ai parlé à Dani et Pau et la situation n’est pas facile pour eux, mais ils sont positifs et veulent jouer pour ce club. Ce sont de très bons joueurs et importants pour nous».

La suite après cette publicité

Pour conclure, l’ancien coach du Bayern Munich a confié attendre sagement la décision avant d’en tirer les conséquences. «Nous verrons quelle décision sera prise, puis nous prendrons position. Je sais que ce n’est pas une situation facile, mais je suis toujours positif. Une chose est sûre, ils (Olmo et Victor, ndlr) sont prêts à jouer. Ils sont prêts. Ce que j’ai vu lors de la séance est bon. Ils peuvent jouer, je n’en doute pas». Reste désormais à connaître le verdict final alors que le dénouement dans ce dossier brûlant est plus qu’imminent et que Marca a d’ores et déjà assuré que le Barça ne parlera pas officiellement jusqu’à ce que les deux joueurs soient enregistrés, par « quelque moyen que ce soit ».