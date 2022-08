Le transfert historique de Wesley Fofana embrase l'Angleterre, Harry Maguire prend un terrible coup de pression

La suite après cette publicité

Le transfert de Wesley Fofana enflamme la presse anglaise

Selon le Sun, le défenseur de Leicester va rejoindre les Blues de Chelsea contre un chèque de 82,5 M€. «Un transfert hors norme» titre L'Équipe dans ses pages intérieures. Et comme le rapporte le Daily Mail, Fofana pourrait devenir le défenseur le plus cher de l’histoire. En effet, les différents bonus feront grimper la note pour Chelsea au-dessus des 87 millions du transfert d'Harry Maguire à Manchester United. D’ailleurs, l'ASSE, son club formateur, pourrait toucher jusqu'à 10 M€ grâce aux 20% sur la plus-value négociée lors de son départ chez les Foxes en 2020.

Le futur d’Harry Maguire est en danger

Selon The Manchester Evening News, il ne jouera pas avec Manchester United même s'il est capitaine. On en apprend un peu plus une fois qu’on ouvre le Daily Mirror. Lors du dernier match, l’Anglais était sur la touche, il devrait de nouveau l’être aujourd’hui pour affronter Southampton. En conférence de presse, Erik ten Hag a expliqué que son statut de capitaine ne suffira pas à lui faire regagner sa place. Clairement pour le Daily Star, le défenseur français Raphaël Varane fait de l’ombre à Maguire, c’est son «nuage». Des proches du joueur ont assuré aux journalistes anglais qu’il est prêt à tout faire pour récupérer sa place de titulaire indiscutable.

Lucas Paquetá arrive en Angleterre

Comme on peut le lire dans les colonnes du Progrès, le Brésilien va rejoindre les anglais de West Ham. Le milieu auriverde va signer un contrat de 5 ans et l’Olympique Lyonnais va toucher 60 M€ d’après le journal rhodanien. Ce transfert fait aussi les gros titres en Angleterre. Notamment dans le Daily Mirror et le Daily Telegraph. Pour eux, les Hammers réalisent l'un des gros coups de l’été en dépassant Newcastle sur ce dossier. Paqueta devrait arriver aujourd’hui à Londres pour signer son contrat et passer sa visite médicale.