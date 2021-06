Belgique-Portugal : la réaction à chaud de Thorgan Hazard

La Belgique prend le quart. Victorieux (1-0) du Portugal, les Diables Rouges s'invitent en quarts de finale de l'Euro 2020. Une qualification qui s'est jouée sur une frappe merveilleuse signée Thorgan Hazard. Elu homme du match par l'UEFA, le milieu belge ne pouvait cacher sa satisfaction à l'issue de la rencontre.

« On a fait un gros match, c'était un match compliqué. Les deux équipes attendaient l'erreur de l'autre. On a très bien défendu, on a eu un peu de chance aussi il faut l'admettre, et Thibaut a sorti les arrêts quand il le fallait. On est très contents de cette qualification. On va se reposer avant de penser à la suite, » a ainsi commenté le héros du soir au micro de M6. Prochaine étape pour la Belgique, l'Italie vendredi prochain à Munich.