ASSE : Paul Bernardoni arrive en prêt

C'était annoncé depuis plusieurs jours, et c'est désormais officiel. Paul Bernardoni est le nouveau portier de l'ASSE. Le portier d'Angers, qui a disputé 13 rencontres cette saison avec le SCO, débarque en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Il viendra donc concurrencer Etienne Green.

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et prêt à relever cette mission. Dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. Les mots du coach ont été importants pour moi aussi. Je suis prêt à affronter les défis qui nous attendent. On a la chance de ne pas jouer ce week-end. On va avoir le temps de s'acclimater pour très bien démarrer. L'ASSE est un club énorme, qui représente énormément. Pour le fan de foot que je suis, c'est beau », a expliqué le joueur dans le communiqué du club.