Équipe de France : quelles équipes de Ligue 1 sont concernées par les JO ?

«On ne peut pas se déshabiller pour habiller l’équipe de France, même si j’ai beaucoup d’affection pour l’équipe de France Espoirs, ou l’équipe de France A. C’est difficile pour nous, il faut le comprendre. » La déclaration de Florian Maurice lâchée hier en conférence de presse a jeté un froid à la fédération. Après le Real Madrid, le directeur sportif du Stade Rennais est le premier représentant de club en France à avoir pris position en vue des Jeux olympiques. Une décision aussi courageuse qu’elle a de quoi inquiéter pour la suite. Celui qui avait participé aux JO d’Atlanta en 1996 avec les Bleus a ouvert la boîte de pandore.

Il a tout de même consenti une chose. Rennes tentera de libérer un ou deux éléments, mais pas plus. «Vous pouvez comprendre que libérer quatre joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique… Il faut aussi comprendre les clubs. Je crois qu’il y a un très très grand club (le Real Madrid) qui a été très clair et très cash là-dessus. Évidemment, on fera du mieux possible pour pouvoir aider l’équipe de France, mais il faut que les intérêts soient communs.» Adrien Truffert, Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo et Benjamin Bourigeaud ont été inscrits dans une pré-liste de 50 noms par Thierry Henry.

Le mauvais signal envoyé par le Stade Rennais

Le club breton est l’un des principaux pourvoyeurs de cette équipe de France Olympique, dans laquelle il faudra retenir 18 joueurs, dont 4 peuvent avoir plus de 23 ans. Le rêve d’avoir une équipe compétitive pour le tournoi olympique de Paris (24 juillet au 9 août) se décatit. Pire encore, se profile le spectre des jeux de Tokyo où les nombreux refus des clubs à libérer leurs joueurs avaient plombé Sylvain Ripoll. Quelques efforts devraient être consentis tout de même, du fait de la localisation de la compétition (à domicile et non pas à l’autre bout du monde), du prestige à gagner, et de la volonté de la FFF de monter une équipe digne de ce nom.

La fédération peut d’ores et déjà remercier Toulouse, Montpellier et l’OL, qui, comme en 2021 (Bard et Savanier avaient été convoqués, Bertaud sur liste d’attente), ont déjà donné leur accord pour certains éléments. Pierre Sage l’a confirmé à demi-mot ce jeudi. Guillaume Restes (18 ans) et Joris Chôtard (22 ans), voire Khalil Fayad (19 ans) pourraient être convoqués. À Lyon, la question se pose surtout pour Rayan Cherki (20 ans), lequel n’avait initialement pas été convoqué par le sélectionneur pour ce rassemblent. Johann Lepenant (21 ans), blessé un long moment cette saison alors qu’il était avec les Espoirs, est en train de faire son retour. Il postule lui aussi.

Les clubs de Ligue 1 attendent la fin de saison pour décider

D’après L’Équipe, Nantes et Clermont réfléchissent encore, mais à part Nathan Zeze (18 ans), ça ne devrait pas concerner grand monde (Chrislain Matsima (21 ans) et Alan Virginius (21 ans) sont respectivement prêtés par Monaco et le LOSC). Ces deux dernières équipes jouent les places européennes pour ce sprint final. De leur résultat final découlera leur décision pour les JO. La reprise ne sera pas la même selon une qualification directe en Ligue des Champions (à partir de septembre), un 3e tour préliminaire (6-7 août et 13 août) ou un barrage de Ligue Europa Conférence (22 et 29 août). Brest, Monaco, Lille, Nice, Lens et même l’OM et Rennes sont tous dans cette expectative.

Bradley Lock (21 ans, Brest), Kassoum Ouattara (19 ans) et Maghnes Akliouche (22 ans) à Monaco, les Niçois Kephren Thuram (22 ans), Mohamed-Ali Cho (20 ans) et Evan Nguessand (22 ans), Elie Wahi (21 ans) et Andy Diouf (20 ans) pour Lens sont potentiellement sélectionnables. Quentin Merlin (21 ans) semble être le seul Marseillais à pouvoir être intégré, tandis que le LOSC est plus sollicité. Lucas Chevalier (22 ans), Leny Yoro (18 ans) et Bafodé Diakité (23 ans) sont tous les trois visés. «Ce sera positif si nous avons trois joueurs aux JO. Plus difficile pour moi, mais pour les joueurs, ce serait très positif», concède Paulo Fonseca ce jeudi.

Ne pas compter sur les formations étrangères

Les convocations à l’Euro, priorité de la fédération, donneront également le tempo. Difficile d’imaginer le PSG dire oui à Warren Zaïre-Emery (18 ans) pour participer aux JO après la compétition en Allemagne. Quid de Bradley Barcola en revanche, dont la convocation à l’Euro tient désormais du miracle ? Si Reims et Metz ne devraient pas avoir de joueurs demandés, Strasbourg avec Ismaël Doukouré (20 ans, déjà convoqué à Tokyo) et pourquoi pas les Dilane Bawka (21 ans) et Junior Mwanga (20 ans) devra répondre à la convocation fédérale. Théo Le Bris (21 ans) et Eli Junior Kroupi (17 ans) à Lorient ont également leur chance.

Thierry Henry espère que les clubs de Ligue 1 joueront le jeu, alors même que ces derniers n’ont aucune obligation de libérer leurs protégés sur une compétition en dehors des dates FIFA. À son arrivée à la tête des Espoirs et des U23, le sélectionneur visait haut, caressant le doux rêve d’appeler des Tchouameni, Camavinga ou autre Saliba. Comme pour le Stade Rennais, la décision du Real Madrid risque de créer un appel d’air dans lequel les équipes étrangères prendront un malin plaisir à s’engouffrer. On pense à Malo Gusto (20 ans) et Benoît Badiashile (23 ans) tous les deux à Chelsea, Castello Lukeba (21 ans, RB Leipzig) ou encore Michaël Olise (21 ans, Crystal Palace). Elles n’ont que faire de l’intérêt national. Dans ces circonstances, la venue d’un certain Karim Benzema aura tout de la belle surprise, si son club le veut bien.