Jeux Olympiques : le Real Madrid a envoyé une lettre à la FFF

Fin mars, l’équipe de France sera de retour sur le pont pour disputer deux matchs de préparations, contre l’Allemagne le 23 mars à Lyon puis face au Chili trois jours plus tard à Marseille, en vue de l’Euro 2024 qui aura lieu outre-Rhin, cet été. Toutefois, les Jeux Olympiques 2024 sont déjà dans toutes les têtes. Ainsi, plusieurs joueurs membres de l’équipe A ont clairement manifesté leur intention de participer à l’évènement sportif. C’est le cas d’Eduardo Camavinga. Du haut de ses 21 ans, le Madrilène s’est positionné comme un candidat légitime à la sélection sans être utilisé comme joker. Même son de cloche en ce qui concerne son compatriote, Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le Bondynois ne cesse de clamer haut et fort son ambition de participer à ce rendez-vous qui compte énormément dans la carrière d’un grand sportif. Mais ces dernières heures, l’idée de voir la vedette parisienne porté la tunique tricolore a pris du plomb dans l’aile. Bien que son avenir ne soit toujours pas scellé malgré l’annonce de son départ du club de la capitale en fin de saison, KM7 a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Mais alors que les clubs français pourraient voir d’un bon œil le fait de laisser leurs joueurs disputer cette compétition, les clubs étrangers ne l’envisagent pas de la même manière.

À lire

EdF : Didier Deschamps s’enflamme pour Warren Zaïre-Emery

Le Real Madrid refuse de libérer ses Français !

Inflexible à ce sujet, le Real Madrid a donc pris les choses en main ce jeudi. Comme l’informe L’Equipe, l’actuel leader de la Liga ne laissera pas partir ses joueurs et l’a clairement notifié auprès de la Fédération française de football. Usant de ses droits, la Casa Blanca, qui étend cette décision à l’ensemble de son effectif, n’est pas contrainte de libérer ses internationaux pour cette période qui n’est pas inscrite dans le calendrier de la FIFA. À l’heure où une tournée estivale sur la côte Est des Etats-Unis fin juillet est à l’étude, le Real Madrid compte sur la présence de ses meilleurs en vue de préparer au mieux l’édition 2024-2025. En d’autres termes, la probabilité de voir des joueurs tels qu’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy ou encore Kylian Mbappé, pressenti pour rallier la Castille, semble réduite à néant.

La suite après cette publicité

Désireux de composer la meilleure équipe possible pour ne pas répéter le fiasco de Tokyo, Thierry Henry risque de revoir ses plans. De tout évidence, le sélectionneur de l’équipe de France U23 s’était déjà montré particulièrement pessimiste quant à la participation de Mbappé et consort. «Ce n’est pas une question de déception. Je peux tout comprendre. Il faut assimiler une chose. La décision vient du club, quoi qu’il arrive. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde. A l’arrivée, tu n’as pas de carte en main. Ce ne sont pas des dates FIFA. Les équipes ont besoin de leurs joueurs en début de saison. Les équipes à l’étranger ne pensent pas aux JO et à nous non plus mais à elles. C’est entre les mains des clubs. On essaye de discuter, de voir ce qu’il peut se passer mais si le club reste sur sa décision, c’est difficile pour nous de faire quelque chose», avait-il exprimé au micro de L’Equipe lors de l’annonce de sa liste, ce jeudi.