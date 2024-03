Eduardo Camavinga pense aussi aux JO

Après l’Euro cet été, les Jeux olympiques auront lieu à Paris. Si le championnat d’Europe reste l’événement majeur, de nombreux internationaux français espèrent disputer les JO, à l’image d’Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé. Pour rappel, seuls trois joueurs ayant 23 ans ou plus peuvent faire partie de la liste de Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs tricolores. Âgé de 21 ans, Eduardo Camavinga se place comme un prétendant légitime à la sélection sans être utilisé comme un joker.

«Ça reste aussi un objectif. En plus en France. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer les Jeux olympiques en France. On va penser à l’Euro, et ensuite on se positionnera sur les Olympiques», a confié le milieu du Real Madrid. Un candidat supplémentaire !