Newcastle : les ennuis continuent pour Sandro Tonali !

Privé de football depuis l’automne dernier et sa suspension de dix mois pour être accusé d’avoir effectué des paris sportifs, Sandro Tonali (23 ans) s’occupe comme il peut. Mais aujourd’hui, le joueur italien connaît un nouveau revers dans l’affaire. La Fédération anglaise de football (FA) vient de publier un communiqué l’incriminant de nouveau. Le milieu de Newcastle aurait parié 50 fois sur des matchs de football entre le 12 août et le 12 octobre 2023.

« Sandro Tonali a été accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles de paris de la FA. Le milieu de terrain de Newcastle United aurait enfreint la règle E8 de la FA à 50 reprises en plaçant des paris sur des matches de football entre le 12 août 2023 et le 12 octobre 2023. Sandro Tonali a jusqu’au 5 avril 2024 pour répondre », indique le communiqué publié par l’instance dirigeante du football anglais. Un nouveau coup dur pour le Transalpin.

Un nouveau coup dur à venir pour Newcastle ?

En effet, ces nouvelles révélations de l’enquête pourraient alourdir sa suspension. Comme depuis le début de l’enquête, Sandro Tonali a l’intention de se conformer aux questions de la FA. De son côté, Newcastle, qui a recruté Tonali l’été dernier contre 70 M€ et qui n’a pu le faire jouer qu’à huit reprises en Premier League, a réagi officiellement, sans trop en dire non plus.

« Newcastle United reconnaît que Sandro Tonali a été accusé de mauvaise conduite en raison d’infractions présumées aux règles de la FA en matière de paris. Sandro continue de se conformer pleinement aux enquêtes pertinentes et il conserve le soutien total du club. En raison de ce processus en cours, Sandro et Newcastle United ne sont pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment ». Affaire à suivre.