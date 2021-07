L1-L2 : Jean Castex confirme le pass sanitaire pour l'accès au stade

Les conditions du retour des supporters dans les stades français se précisent un peu plus. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le Premier ministre a confirmé la généralisation du pass sanitaire pour prendre place en tribune dans un stade dès 50 spectateurs. Alors que la Ligue 2 reprendra le 24 juillet prochain, deux semaines avant le retour de la Ligue 1, le bras droit d'Emmanuel Macron a précisé la nécessité de se prémunir face à un contexte sanitaire toujours aussi instable.

« Dès le 21 juillet, on souhaite généraliser le pass sanitaire pour accéder dans un stade dès 50 spectateurs. La loi, qui sera délibérée en Conseil des ministres lundi (19 juillet), sera promulguée début août pour supprimer ce seuil et élargir l'utilisation du pass sanitaire. Nous espérons qu'elle sera votée par le Parlement autour du 24 ou du 25 juillet avec un certain délai pour sa promulgation. Les concertations que nous menons dans le milieu sportif montrent une bonne compréhension du pass sanitaire. Il est clair que c'est la voie que nous privilégions par rapport à celle de la fermeture. Si tout le monde dans l'enceinte du stade ou dans la salle de sport a son pass, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas faire ou regarder du sport (...) En espérant bien sûr que l'évolution de la situation ne m'oblige pas à envisager d'autres mesures de contrainte, en réduisant les jauges justement. »