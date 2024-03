Adrien Truffert explique pourquoi il n’a pas choisi la sélection belge

Septembre 2022, alors seulement âgé de 19 ans, Adrien Truffert est appelé par Didier Deschamps. Le défenseur gauche de Rennes doit pallier de nombreuses blessures ce poste et entre en jeu contre le Danemark. Depuis, le Rennais n’a pas rejoué chez les A, mais continue de faire le bonheur des Espoirs. Encore appelé par Thierry Henry pour le prochain rassemblement, Adrien Truffert aurait pu choisir une toute autre sélection. Le natif de Liège aurait pu jouer pour la Belgique. Le sélectionneur les Diables Rouges de l’époque l’avait même contacté.

On s’est eu au téléphone. Je ne dis pas que c’était un choix difficile, mais je me sens plus français que belge. Donc pour moi le choix de l’équipe de France était tout réfléchi. J’ai fait toutes mes sélections dans les équipes de France. Toute ma famille est française. Je ne suis même pas sûr qu’il y ait un Belge dans ma famille. Je suis né là-bas certes, mais je me sens beaucoup plus français a-t-il raconté à Free Ligue 1.