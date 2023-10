Colin Kazim-Richards lâche une bombe sur Andrea Pirlo !

La suite après cette publicité

Légende du football italien, Andrea Pirlo a rayonné pendant deux décennies au sein du championnat italien. Révélé sous les couleurs de Brescia, le milieu de terrain transalpin a par la suite fait le bonheur de l’AC Milan et la Juventus Turin en remportant de nombreux titres. En parallèle, le natif de Flero s’est forgé une solide réputation avec l’équipe nationale d’Italie en glanant notamment un titre de champion du monde en 2006. Après une dernière pige à New York, l’Italien a finalement raccroché les crampons avant de se reconvertir comme entraîneur. Toutefois, Andrea Pirlo peine à lancer sa nouvelle carrière, en témoigne ses récents résultats avec la Sampdoria.

Avant de rejoindre le pensionnaire de Serie B, l’ex-international italien a occupé le banc du Fatih Karagümrük. Lors de son passage en Turquie, l’ancien Milanais a côtoyé un certain Colin Kazim-Richards, reconnu en France pour avoir porté la tunique du Toulouse FC en 2010 (18 apparitions, 2 buts). Désormais à la recherche d’un nouveau défi, le joueur de 37 ans s’est livré sur son ancien coach lors du podcast Filthy Fellas au cours duquel il a confié que le technicien italien avait autorisé ses joueurs à fumer des cigarettes. «Nous avions beaucoup d’Italiens qui fumaient. En Turquie, on peut mais ça dépend de l’entraîneur. Or, l’année dernière avec Andrea Pirlo, ils ont été autorisés à fumer des cigarettes et ils n’arrêtaient pas de fumer avant le match. C’est une culture totalement différente, donc ce n’est pas moi qui dit quelque chose pour choquer», a lâché l’attaquant turco-britannique.