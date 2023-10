Sampdoria : Andrea Pirlo, une nouvelle vie d’entraîneur qui vire au désastre

La suite après cette publicité

Andrea Pirlo (44 ans) est l’un des parfaits exemples de joueurs de classe mondiale n’arrivant pas à briller en tant qu’entraîneur. Pour sa troisième expérience de coach, le champion du monde 2006 a pris les rênes de la Sampdoria le 27 juin dernier. Un pari osé pour les Blucerchiati. Reléguée en Serie B pour la première fois depuis 2011, la Samp’ a misé sur un nom clinquant, à défaut d’un entraîneur performant.

La Sampdoria au plus mal

La Sampdoria vient en effet de réaffirmer sa confiance en Pirlo, mais le début de saison du club transalpin est catastrophique. Après un premier succès obtenu lors de la première journée de championnat (2-1 contre Ternana), l’équipe où évolue le jeune Parisien Noha Lemina vient d’enchaîner 5 défaites et 2 nuls en 7 matches. Avant-dernière du classement de Serie B, la Sampdoria est au plus mal.

À lire

L’Inter Miami impose des nouveaux tarifs délirants à ses supporters

Sur la sellette, Pirlo est logiquement menacé et la Gazzetta dello Sport annonce que l’ancien buteur de l’AC Milan, Pippo Inzaghi, est même annoncé comme possible remplaçant. Seul problème : le journal au papier rose précise que les difficultés financières du club ligurien pourraient l’empêcher de payer le licenciement de Pirlo et l’embauche de son successeur. Pour Andrea Pirlo, en tout cas, cette nouvelle aventure sur un banc de touche est une nouvelle fois synonyme de désastre.

La suite après cette publicité

Coach Pirlo encore en difficulté

Propulsé entraîneur de l’équipe première de la Juventus moins de deux semaines après avoir été nommé coach de la réserve bianconera, suite au départ de Maurizio Sarri, l’ancien milieu de terrain ne tiendra même pas un an. Malgré ses victoires en Supercoupe d’Italie (2020) et en Coupe d’Italie (2021), Pirlo est viré en mai 2021 après la perte du titre en Serie A. Une première en dix ans pour la Vieille Dame. Un an plus tard, il rebondit en Turquie, au Fatih Karagümrük SK.

Là encore, l’expérience va tourner court. Après une huitième place au classement (11 victoires, 11 matches, 12 défaites), Pirlo est poussé vers la sortie. «Comme nous ne pouvons pas continuer avec M. Andrea Pirlo et son staff la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de partir rapidement en espérant que cela leur donnera une chance de planifier leur avenir. » Un avenir qui s’est écrit à Gênes, mais qui prend à nouveau des airs de cauchemar.