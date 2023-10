Nice-OM : les notes du match

Sur la dernière marche du podium avant cette rencontre, l’OGC Nice recevait l’Olympique de Marseille dans ce derby du Sud-Est pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les Phocéens, sixièmes et à quatre points de leur adversaire du soir, se devaient de prendre les trois points pour poursuivre la belle dynamique récente sous les ordres de Gennaro Gattuso. De leur côté, les poulains de Francesco Farioli avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire, en attendant l’échéance du voisin et rival, Monaco. Le début de rencontre entre ces deux formations était plutôt timide, avec 22 acteurs en plein round d’observation.

Il fallait attendre la 25e minute pour enfin voir un temps fort intéressant, avec le but d’Ismaïla Sarr, qui trompait Marcin Bulka mais une position de hors-jeu de l’international sénégalais obligeait l’arbitre à annuler cette ouverture du score (25e). Dans l’autre surface, les Aiglons se réveillaient par l’intermédiaire de Jérémie Boga, très remuant sur son flanc gauche mais stoppé par Chancel Mbemba, auteur d’un tacle parfait dans la zone de vérité (28e). Dans ces minutes animées, une intervention ratée de Melvin Bard dans le rond central à la suite d’un corner niçois pouvait permettre à Amine Harit de se présenter seul face au but mais l’ancien Lyonnais revenait parfaitement dans ses pieds (29e).

Nice prend les trois points à domicile

A l’entrée de la surface, le puissant Terem Moffi se défaisait de la défense marseillaise avant de tirer, mais sa frappe était contrée, frôlant de peu le cadre de Pau Lopez (40e). Le Gym perdait d’ailleurs son latéral droit Jordan Lotomba sur blessure avant la pause. Néanmoins, l’OM perdait devait également se séparer d’un de ses cadres en seconde période. En effet, le gardien de but espagnol Pau Lopez a dû quitter les siens au début du second acte en raison d’une blessure à la cuisse. Au retour des vestiaires, les locaux se montraient plus dangereux dans la moitié de terrain adverse. Pierre-Emerick Aubameyang, lancé dans le dos de la défense, arrivait à tromper la vigilance de Bulka mais ne trouvait que le poteau gauche sur son petit ballon piqué (73e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Nice 19 9 6 5 4 0 10 4 2 PSG 18 9 13 5 3 1 20 7 3 Monaco 17 8 10 5 2 1 21 11 4 Brest 15 8 2 4 3 1 9 7 5 Reims 13 8 3 4 1 3 14 11 6 Lille 12 8 1 3 3 2 11 10 7 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 Voir le classement complet

Et après le second jaune écopé par Leonardo Balerdi, synonyme de rouge et d’expulsion (79e), l’entrant Evann Guessand se sortait du marquage pour crucifier Ruben Blanco et donner l’avantage aux Rouge-et-Noir dans cette fin de rencontre. Malgré l’infériorité numérique, les Marseillais semblaient plus tranchants dans le temps additionnel, mais n’arrivaient pas à se créer d’espace pour le dernier geste. Avec ce petit succès, l’OGC Nice occupe provisoirement le trône de leader, l’OM perd une place et passe derrière Lille.

OGC Nice

Bulka (5) : excepté cette sortie plus ou moins maîtrisée dans les pieds de Sarr après une mauvaise passe en retrait de Sanson (19e), le dernier rempart de l’OGC Nice n’a pas eu besoin de se mettre en évidence au cours de la première période tant les Marseillais ont peiné techniquement dans le dernier geste. Au sortir d’un premier quart d’heure très calme lors du second acte, il répond présent sur une tête d’Harit, malgré une position de hors-jeu du Marocain (61e) avant d’être sauvé par son montant droit sur la tentative d’Aubameyang (73e). Conséquence, l’ancien Parisien enchaîne avec un 6e clean sheet cette saison.

Lotomba (non noté) : Atal suspendu par son propre club en début de semaine, le Suisse s’est installé dans le couloir droit pour remplacer numériquement l’Algérien. Mais face à l’Olympique de Marseille, son manque de rythme s’est fait ressentir et le numéro 23 de l’OGCN n’a pas fait le poids face à Ndiaye. Coupable de plusieurs pertes de balle, l’Aiglon a forcé son jeu et s’est blessé à la suite d’un contact avec le Sénégalais. Conséquence, il a été contraint de céder sa place à Pablo Rosario avant la mi-temps (4,5). D’entrée, le Néerlandais a eu envie de se montrer en empruntant l’aile droite pour trouver ses attaquants (44e, 45e+2). Au retour des vestiaires, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a livré une prestation avec beaucoup de rigueur d’un point de vue défensif. À noter qu’il est à l’origine de la faute qui mène au carton rouge de Balerdi (78e) puis au but de Guessand (79e).

Todibo (6) : convoqué par l’équipe de France à l’occasion de la trêve internationale sans avoir disputé la moindre minute, l’international français (1 sélection) avait les crocs ce soir à l’Allianz Riviera. Dans son face à face avec Ndiaye, le Tricolore a pris le meilleur sur son adversaire grâce à son sérieux et son sens aiguisé de l’anticipation (11e). En outre, le Niçois a dégagé une véritable sérénité dans ses interventions (7 tacles, 78 % de duels gagnés) et a mis les attaquants marseillais dans sa poche de bout en bout.

Dante (4,5) : celui qui a fêté ses 40 ans en milieu de semaine a tenu son rang face à l’Olympique de Marseille sans réellement briller défensivement. Averti très tôt dans la partie pour une intervention irrégulière sur Harit qui partait en contre (16e), le Brésilien a fait parler son expérience pour ne pas se mettre en difficulté par la suite et gérer les offensives phocéennes. Dominateur dans les airs, il a toutefois montré du déchet dans ses relances. Pris de vitesse par Aubameyang, le capitaine du Gym peut néanmoins remercier son poteau (73e).

Bard (4,5) : dans son couloir de prédilection, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a pris le parti de jouer simple et juste. Même quand il était en difficulté pour ressortir le ballon face à Sarr, il a montré de la consistance dans les duels et a su dégager sans fioritures pour rassurer les siens. Pas avare en efforts, il a néanmoins été trop timide offensivement.

Sanson (5) : sans Khephren Thuram, suspendu, le Français débutait dans l’entrejeu et avait à cœur de montrer l’étendue de son talent face à son ancienne formation. En dépit d’un premier acte morne, l’Aiglon a endossé le rôle de meneur de jeu. Malgré de bonnes initiatives, il a manqué de justesse dans ses transmissions (34e). Sur le plan défensif, le Niçois a pris des risques, à l’image de son intervention autoritaire sur Harit en début de partie (1e). Lors du second acte, l’ex-joueur d’Aston Villa a moins rayonné et a, en toute logique, été remplacé par Alexis Claude-Maurice (71e).

Ndayishimiye (5) : positionné en pointe basse, il a été moins en vue que Sanson dans l’entrejeu, hormis cette tentative aux abords de la surface marseillais qui passe au-dessus des cages de Lopez (53e). Mais comme à son habitude, le Burundais a été impérial à la récupération, grattant de nombreux ballons dans les pieds phocéens. Intelligent dans son placement, il a parfaitement verrouillé l’axe du terrain pour forcer ses adversaires à contourner le bloc niçois en empruntant les ailes.

Boudaoui (3) : s’il pensait obtenir un penalty en début de rencontre, victime d’une charge de Rongier (6e), l’Aiglon a été beaucoup trop inoffensif par la suite. En outre, il lui aura manqué de l’audace pour parvenir à se mettre en évidence. En ce sens, il s’est contenté de répondre à ses tâches défensives en soutenant Lotomba, dans le dur face à Ndiaye. Pour sa deuxième titularisation de suite, le numéro 28 de l’OGCN n’a pas brillé.

Laborde (4) : un match à deux visages pour l’ailier azuréen. Fantomatique au cours de la première période, l’ancien Montpelliérain est revenu avec de meilleures intentions en seconde mi-temps. Déterminé à sonner la révolte, le joueur de 29 ans s’est rendu davantage disponible sur son aile par sa faculté à combiner avec Boudaoui ou en se mettant en position de centre, mais la réussite lui a fait défaut. Hormis sa frappe à l’extérieur de la surface qui n’a pas accroché le cadre de Lopez (50e), le numéro 24 du Gym n’a pas assez pesé sur le plan offensif et est toujours à la recherche d’un but depuis le 15 septembre dernier…

Boga (6,5) : buteur à l’occasion du derby face à l’AS Monaco en marge de la trêve internationale d’octobre, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a été l’un des rares niçois à initier du mouvement dans le camp adverse. Sur son aile, l’Ivoirien a tenté de profiter de son explosivité pour déborder les Marseillais mais s’est heurté à une défense marseillaise disciplinée (15e, 21e, 28e). Oublié par ses partenaires pendant la grande majorité de la seconde période dans la mesure où le jeu a basculé à droite, le natif de Marseille est sorti de sa boîte au moment opportun. Sur un coup franc excentré côté droit, le joueur de 26 ans dépose le cuir sur la tête de Guessand qui trompe de la tête Blanco pour l’ouverture du score azuréenne (79e). Remplacé par Romain Perraud (90e+5). Après un début de saison timide, Boga monte en puissance au fil des rencontres et confirme les attentes placées en lui par le coach italien.

Moffi (4) : dans la mesure où ses coéquipiers ont peiné à franchir le premier rideau marseillais, le Nigérian n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer. Les rares fois où il a tenté de prendre la profondeur, il a constamment trouvé sur sa route un adversaire pour couper la transition (34e). C’est pourtant lui qui s’offre la plus belle occasion niçoise de la première mi-temps. Sur un ballon mal renvoyé, il hérite du cuir et résiste à la charge de deux Marseillais avant de tirer du gauche, or sa frappe fuit le cadre (40e). Trop esseulé à la pointe de l’attaque azuréenne, il est finalement remplacé par Evan Guessand (71e). On peut dire que l’entraîneur du Gym a eu le nez creux car l’ancien Nantais s’est mué en héros de la soirée. À la réception d’un coup franc de Boga, il catapulte le ballon de la tête au fond des filets de Blanco (79e) pour s’offrir son deuxième but de la saison.

Olympique de Marseille

Pau Lopez (5) : le portier espagnol n’a pas été mis à contribution par les Niçois au cours d’une première période assez calme à l’Allianz Riviera. Sans tir cadré de la part de ses adversaires, difficile de briller pour le gardien de l’OM qui a tout de même rassuré ses défenseurs sur ses rares interventions (45e+1). Blessé, il a dû céder sa place à son compatriote Ruben Blanco (59e) qui n’a pas été inquiété avant de concéder l’unique but de cette rencontre sur une tête de Guessand sur laquelle il ne peut pas faire grand chose (79e).

Clauss (4) : toujours aussi intéressant offensivement, le latéral de l’OM a amené le surnombre dans son couloir quand il s’est porté vers l’attaque même s’il a manqué de précision pour apporter le danger dans la surface de réparation adverse. Défensivement, il a eu beaucoup de travail face à Boga qui l’a mis en difficulté à plusieurs reprises (21e). Remplacé par Murillo (5) au retour des vestiaires. Le Panaméen a tout de suite eu un duel chaud à gérer dans sa surface avec Laborde avant de servir parfaitement Harit quelques minutes plus tard même si ce dernier était finalement hors-jeu (62e).

Mbemba (5) : le pompier de service marseillais a assuré sur les incursions niçoises, à l’image de son retour sensationnel dans les pieds de Boga qui partait seul vers les cages olympiennes (28e). Le défenseur central a également été l’auteur de la plus grosse occasion de la première période en servant sur un plateau Sarr qui a finalement été signalé en position de hors-jeu (25e). Après la pause, les Niçois ont mis en difficulté la défense phocéenne qui a fini par rompre après avoir perdu Balerdi et concédé un coup franc dangereux (79e).

Balerdi (3) : dans une rencontre fermée, les défenseurs ont pris le meilleur sur les attaquants. Malgré une petite occasion pour Moffi, l’Argentin a été très attentif pour mettre en place un véritable verrou en première période devant sa surface grâce à son compère de la charnière centrale marseillaise. Moins à son aise au retour des vestiaires, comme l’ensemble de la défense olympienne, il a fini par craquer en écopant d’un deuxième carton jaune, synonyme de rouge (78e)

Renan Lodi (4,5) : impliqué, le latéral phocéen a tout de même perdu plusieurs ballons (4) en première période. Peu mis en difficulté défensivement par une équipe niçoise en manque d’idées, l’Italo-brésilien a subi un gros choc juste avant la mi-temps au duel avec Boudaoui (45e+3). Malgré cela, il a dégagé avec conviction un ballon de la tête dès le début de la deuxième période. Il a quand même tenu sa place avec conviction jusqu’au coup de sifflet final.

Rongier (5) : comme à son habitude, le capitaine olympien a été très important pour son équipe dans l’entrejeu. Véritable plaque tournante de l’OM, le milieu de terrain a pris le jeu à son compte en première période. Une possession néanmoins stérile pour les Marseillais qui ont manqué d’idées offensives pour emballer cette rencontre. Il a plus souffert après la pause alors que les Niçois ont repris le contrôle du ballon à leurs adversaires. Il a tout de même réussi à trouver Aubameyang dans la profondeur même si ce dernier a trouvé le poteau de Bulka (73e) avant de concéder l’ouverture du score.

Ounahi (4) : assez discret dans la construction du jeu, le Marocain a tenté une frappe qui s’est envolée au-dessus de la cage de Bulka (32e). Son manque de justesse s’est confirmé avant la pause sur une combinaison bien initiée avec Clauss mais qui s’est terminée par une sortie de but au goût d’inachevé. Il a été remplacé par Veretout (56e) qui s’est tout de suite mis en évidence grâce à son agressivité maîtrisée qui lui a permis de récupérer plusieurs ballons chauds. Malgré sa dépense d’énergie, il a dû assister à l’ouverture du score, assez logique au vue de la physionomie de la rencontre, des Niçois.

Ndiaye (4) : l’attaque marseillaise n’a pas été au niveau ce samedi sur la pelouse de l’OGC Nice. En manque cruel d’inspiration, l’ancien joueur de Sheffield United n’a pas réussi à concrétiser la domination de son équipe dans le premier acte. Trop imprécis, à l’image de ses coéquipiers du secteur offensif, il n’a pas réussi à faire de différences significatives dans la défense adverse (11e). En témoigne également son une-deux manqué avec Harit (36e) et sa frappe qui n’a pas trouvé le cadre de Bulka (89e).

Harit (4,5) : très mobile, le Marocain a gratté un bon ballon dans les pieds de Bard mais le milieu offensif a mal joué le coup sur ce contre qui aurait pu connaître une meilleure fin (29e). Pas avare en effort, il a été le Marseillais le plus en vue en attaque. Le joueur de 26 ans a notamment fait briller le gardien niçois d’une tête bien sentie à l’heure de jeu (61e). Pas suffisant pour faire la différence. D’autant plus que le secteur offensif olympien n’a pas été au rendez-vous dans sa globalité. La rencontre a donc logiquement tourné à l’avantage des locaux.

Sarr (3,5) : l’international sénégalais a cru inscrire le premier but de ce match sur un superbe service de Mbemba mais il était finalement signalé en position de hors jeu (25e). Assez discret, il a manqué de justesse technique dès le retour des vestiaires en ratant son contrôle de la poitrine (54e). Après avoir été mis en échec par Dante (61e), l’attaquant marseillais a envoyé une frappe dans le petit filet de Bulka (64e). Beaucoup de déchets et peu de réussite donc.

Aubameyang (2,5) : très fantomatique en première période, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas réussi à peser sur cette rencontre. Après un premier acte véritablement décevant de sa part, il s’est un peu plus montré mais sans réussite. Sur un face à face qu’il aurait dû mieux négocier, sa plus belle tentative du match a d’ailleurs heurté le montant droit de Bulka, qui était battu (73e). Logiquement, il a été remplacé par Kondogbia après une nouvelle performance plus que mitigée (81e).