Antonio Conte fixe les objectifs de Tottenham

Après une pré-saison intense en Corée du Sud, Antonio Conte prépare son équipe pour concurrencer le Big Four en Premier League. Dans une interview réalisée par Sky Sport Italia, le manager des Spurs sait qu'il devra faire face aux ogres du championnat anglais. Quatrième la saison passée, Tottenham peine à jouer dans la même cour que Manchester City et Liverpool. Cependant, l'entraîneur italien de 53 ans est au club depuis moins d'un an et il est en train de construire, notamment avec un recrutement important durant ce mercato estival :

« Quel est l'objectif de Tottenham cette saison ? Honnêtement, il faut être bon pour ne pas devenir présomptueux et arrogant, il ne faut pas penser qu'en seulement 7 mois on a réduit un écart qui existait depuis très longtemps. Je pense à Liverpool et City, mais aussi Chelsea a récemment remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde pour les clubs. United serait également là, mais ils ont un peu lutté au fil des ans, contrairement à City ou Liverpool. Klopp porte ses idées à Liverpool depuis sept ans et est également soutenu par le club. »