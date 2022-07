Tottenham : Antonio Conte martyrise ses joueurs

Après une arrivée en fanfare en Corée du Sud, les joueurs de Tottenham ont commencé leur préparation dans le stade de Séoul sous le regard de 6000 fans sud-coréens. Dès le premier entraînement ce lundi, Antonio Conte n'a pas ménagé ses joueurs. Avec deux séances, les Spurs ont souffert jusqu'à faire vomir le colosse Harry Kane comme le rapporte le Daily Mail. Sous un soleil de plomb, le technicien italien a poussé ses joueurs à faire 42 aller-retour de terrain sous 30°. Une préparation physique à l'italienne me direz-vous...

La suite après cette publicité

🔋 Hard work, but that’s what pre-season is for. pic.twitter.com/sPvxwQOYvB