Real Madrid : Jude Bellingham envoie un message fort après sa blessure

Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l’entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. « Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d’évolution », indiquait la Casa Blanca dans un communiqué. La presse espagnole ajoutait même que l’international anglais (36 sélections) sera indisponible pendant un mois et va donc rater la reprise de la Ligue des champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l’Atlético de Madrid, fin septembre.

«Il n’y a rien que je déteste plus que de manquer des matches, mais j’essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu’il a besoin d’un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu’à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d’inquiétude et de soutien. Beaucoup d’amour et Hala Madrid !», a indiqué le numéro 5 du Real Madrid, sur ses réseaux sociaux. En réponse, Kylian Mbappé lui a apporté son soutien.