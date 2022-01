Arsenal-Liverpool : les compositions officielles

Rien n'est fait entre les Gunners et les Reds en demi-finale de la Cup ! Après le nul 0-0 à l'aller à Anfield, Arsenal et Liverpool se retrouvent ce soir pour arracher le deuxième ticket pour la finale et rejoindre Chelsea, tombeur de Tottenham en demi-finale. Ce match à l'Emirates Stadium était initialement prévu le jeudi 6 janvier, mais avait été reporté à cause de nombreux tests positifs à la Covid chez les hommes de Jürgen Klopp.

Pour cette affiche, Arteta titularise Lacazette en pointe. Smith-Rowe fait son retour dans le 11, tout comme Tomiyasu aligné côté droit. Nketiah, présent au match aller en pointe, est sur le banc. Côté Reds, trois changements par rapport au match aller : Alisson débute sur le banc, remplacé par Kelleher dans les cages. Minamino et Milner sont aussi remplaçants, et cèdent numériquement leurs places à Gordon et Jones.

Les compositions d'équipes

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Lokonga, Smith-Rowe, Odegaard - Saka, Lacazette, Martinelli

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Jones - Gordon, Firmino, Jota