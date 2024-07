Paris FC : renouvellement de la gratuité au stade pour la saison 2024/25

Dans un contexte anxiogène des droits TV, le football français se déchire depuis plusieurs mois pour une histoire de gros sous. Mais certains clubs sortent du lot et savent se montrer très classe. C’est le cas du Paris FC, pensionnaire de Ligue 2, qui a renouvelé sa campagne gratuité au stade Charléty, permettant aux supporters d’aller au stade pour voir des matchs de championnats aux prix cassants de 0€ : «Nous sommes fiers que le Paris FC soit le premier club au monde à donner l’accès gratuit au stade pour tous et pour tous les matchs de championnat. En renouvelant cette politique de gratuité pour toute la saison 2024-2025, le Paris FC s’engage comme jamais afin de prouver qu’une nouvelle vision innovante et bienveillante du football est possible». Pour rappel, ils avaient lancé cette iniative l’année dernière.

«Le Paris FC est heureux d’annoncer que le grand public pourra à nouveau se rendre gratuitement au Stade Charléty pour les rencontres de Ligue 2 BKT et d’Arkema Première Ligue pour l’ensemble de la saison 2024-2025. De nouvelles initiatives formidables seront annoncées dans les semaines qui viennent, afin de rendre les matchs encore plus attractifs et de voir les fans encore plus nombreux venir supporter les joueurs et les joueuses qui en ont tant besoin», est-il écrit dans le communiqué officiel du club. Le Paris FC a également annoncé renouveler la campagne «1 match / 1 cause», une opération consistant à mettre en avant une association différente lors de neuf match dans un objectif de soutenir l’association choisie.