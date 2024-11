Manchester City : la réaction tranchante de Pep Guardiola

Rien ne va plus à Manchester City. Battus pour la troisième fois consécutive, les Skyblues ont été humiliés hier soir par le Sporting Portugal (4-1). Après avoir perdu la première place du classement de Premier League, les hommes de Pep Guardiola restent en bonne position en C1, mais ils n’arrivent plus à mettre un pied devant l’autre. Privés de plusieurs joueurs clés, dont plusieurs sur blessure, les Cityzens sont dans le dur.

« Il est difficile de trouver les raisons de ce qui nous arrive maintenant, je ne me souviens pas d’avoir perdu trois fois de suite en sept ans et demi passés ici. Nous sommes dans un endroit sombre, tout semble aller dans le mauvais sens », expliquait hier soir Bernardo Silva. Un pessimisme que ne partage pas forcément son coach Pep Guardiola, même si l’Espagnol a reconnu que son équipe ne traversait pas sa meilleure période.

Guardiola ne lâchera pas

« Je ne suis pas d’accord avec lui. Nous avons très mal joué contre Bournemouth et très bien joué aujourd’hui. Le seul regret est d’avoir concédé les troisième et quatrième buts. Ce n’est pas facile à avaler, mais c’est une expérience et je suis ici. Quand vous jouez beaucoup de matches, vous ne pouvez pas jouer avec la même équipe et les mêmes quatre défenseurs. Nous avons eu ces problèmes dès le premier jour, mais c’est ainsi. Aujourd’hui, c’est un moment difficile en termes de résultats. » Mais pour certains, ces mauvais résultats sont peut-être liés à une possible fin de cycle. Entre le départ de Txiki Begiristain (qui sera remplacé par Hugo Viana) et un Pep Guardiola toujours aussi mystérieux sur son avenir (il est libre en fin de saison), tous les éléments sont réunis pour assister à la fin du règne de Guardiola.

Mais ne comptez pas sur le Catalan pour baisser les bras. « C’est un grand défi. Je savais que la saison serait difficile, mais c’est ainsi. J’aime ça, j’adore ça, je veux l’affronter, élever mes joueurs. La vie est ainsi faite. Peut-être que six Premier Leagues en sept ans sont une exception. (…) Je veux me battre et ne pas abandonner, j’aime le défi qui m’attend en tant qu’entraîneur. Je n’abandonne pas, peut-être que les gens l’attendent, mais je n’abandonne pas. Je veux relever le défi et encourager les joueurs. Les joueurs qui veulent me suivre seront là. C’est le football », a juré l’Espagnol, qui en a même profité pour répondre à sa façon aux rumeurs annonçant un regain d’intérêt de la sélection brésilienne. « Après avoir perdu 4-1, je ne suis plus une option pour le Brésil. Plus que jamais, je veux soulever cette équipe et la ramener à son meilleur niveau. » C’est dit.