Ligue des Champions : le Bayern Munich nage en plein cauchemar

Si le Paris Saint-Germain était attendu au tournant face à la Real Sociedad à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich devait en parallèle rectifier le tir après avoir marqué le pas dans la course au titre en Bundesliga en essuyant un échec suivant à Leverkusen. Sous pression en raison des performances en berne de son équipe et de ses choix tactiques controversées, Thomas Tuchel espérait lui aussi un résultat favorable à Rome pour sauver sa tête. Dès lors, le coach allemand semblait avoir appris de ses erreurs passées en privilégiant un retour à quatre défenseurs tout en s’appuyant sur les habituels tauliers munichois, à savoir Joshu Kimmich dans l’entrejeu aux côtés de Goretzka et Thomas Müller en soutien d’Harry Kane.

La suite après cette publicité

Malgré une domination territoriale nette lors du premier acte, les Bavarois ont été incapables de forcer le verrou adverse tandis que la Lazio de Rome s’est contentée de défendre avec assurance sans réellement se montrer dangereuse en échange. Approximatifs dans les transitions, maladroits dans le dernier geste, les Bavarois ont péché aux avant-postes et ont fini par se faire surprendre au retour des vestiaires, payant les frais d’une entame de seconde mi-temps tambour battante des Biancocelesti. Si Neuer est parvenu à repousser l’échéance en repoussant une frappe d’Isaksen, Upamecano a quant à lui précipité les Munichois dans leur chute en concédant un penalty transformé par Immobile avant d’être expulsé dans la foulée (69e). En infériorité numérique, le Bayern Munich a été incapable de trouver les ressources pour inverser la vapeur (1-0) et s’est tout naturellement incliné.

À lire

LdC : le communiqué cinglant du Bayern sur Dayot Upamecano

Le constat sans appel de Thomas Tuchel, la colère de Thomas Müller !

Ainsi, la résurrection du Bayern Munich dans la «ville éternelle» n’a pas eu lieu. Toujours impacté par la lourde défaite du week-end dernier, le champion d’Allemagne semble avoir totalement perdu ses repères notamment aux avant-postes où la faillite des cadres a été totale. Preuve en est, le Bayern Munich a tiré au but à 17 reprises mais n’a pas cadré une seule frappe, soit son pire bilan depuis le 19 février 2019 et une rencontre face à Liverpool. Logiquement, le constat de Thomas Tuchel était sans appel à l’issue de la rencontre. «Nous sommes frustrés et en colère à cause de la défaite. Nous avons perdu le match, je ne sais pas si la Lazio l’a gagné. Je ne sais pas pourquoi nous avons autant perdu le fil après la mi-temps. Nous l’avons définitivement perdu et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que nous prenions du retard comme ça. Une moitié, ce n’est pas suffisant à ce niveau là», s’est exprimé le technicien allemand, qui s’est contenté de serrer la main de Maurizio Sarri avant de rejoindre directement les vestiaires.

La suite après cette publicité

En colère lors de la défaite à Leverkusen en championnat, Thomas Müller a une nouvelle fois tapé du poing sur la table. «La réaction était là, nous aurions dû prendre l’avantage en première mi-temps. C’est à ce moment-là que nous avons raté les occasions. Nous avons eu trois occasions franches pour marquer. À la Lazio, il faut faire les choses. Au final, le résultat malgré l’infériorité numérique, avec la façon dont le match s’est déroulé, est tout à fait correct. Ce n’est pas ce que nous avions l’intention de faire. Nous n’avions pas les choses en main, nous n’avions pas la confiance en soi suffisante. Ce n’est pas une question de réaction, mais dans le cas de savoir si je tire ou non. Les joueurs qui ont eu ces occasions l’ont déjà convertie. Et pourtant, la deuxième mi-temps a encore été marquée par l’incertitude, c’était presque burlesque, comment on est passé d’une erreur à l’autre. Mais ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de réaction. Néanmoins, nous perdons 1-0», a-t-il regretté au micro de Sky Germany. Le Bayern est-il capable de renverser la situation au match retour ?