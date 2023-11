Une légende du Barça se propose pour revenir !

Les plus jeunes ne s’en souviennent pas forcément, mais c’est un sacré trio qu’avait le Barça au début des années 2010, avec Lionel Messi, David Villa et Pedro Rodriguez. Trois joueurs très complémentaires et brillants, qui ont notamment permis aux Catalans de remporter la Ligue des Champions en 2011. Parti du Barça en 2015 pour Chelsea, Pedro a ensuite joué à la Roma, et évolue désormais à la Lazio du haut de ses 31 ans. Dans un entretien accordé à Betevé, il a fait part de son envie de revenir.

« Le Barça est mon club. C’est difficile que je revienne, mais j’aimerais beaucoup. Prendre ma retraite au Barça serait spectaculaire, mais c’est difficile. Si Xavi m’appelle, je viens avant qu’il raccroche et regrette », a lancé l’ancien ailier du champion de Liga. Cette saison, il a inscrit 2 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues avec la Lazio. Alors, bonne idée pour le mercato catalan ou pas ?