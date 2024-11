Man Utd : Aaron Wan-Bissaka revient sur son calvaire

Aaron Wan-Bissaka ne garde pas que de bons souvenirs de son passage à Manchester United. Le latéral droit anglo-congolais a disputé 190 matches en cinq saisons passées chez les Red Devils, mais a vécu des moments assez difficiles en dehors des terrains. Le Londonien a notamment eu du mal à s’acclimater au nord de l’Angleterre, loin de sa ville natale et de ses proches. Débarqué à Manchester, à 21 ans seulement, en provenance de Crystal Palace pour 55 millions d’euros, Wan-Bissaka raconte avoir mal vécu ce chamboulement.

« C’était difficile, très difficile. Je suis allé [à Manchester] tout seul et c’était la première fois que je partais de chez moi. Je n’avais personne là-bas, à part ma PlayStation, a révélé le joueur de 26 ans dans les colonnes de The Standard. C’était devenu fatiguant. Ce n’était pas une bonne idée pour moi de faire cela. Mais je devais essayer de m’installer là-bas, et c’est ce que j’ai fait. » De retour à Londres cet été, du côté de West-Ham, Aaron Wan-Bissaka va enfin pouvoir se concentrer sur son football. Il est d’ailleurs devenu un titulaire indiscutable avec les Hammers en ce début de saison.