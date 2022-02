Comment faire jouer Romain Faivre et Tanguy Ndombele à l'OL ?

Au point mort depuis début décembre, le mercato de l'Olympique Lyonnais a été bouleversé dans les dernières heures. Après avoir obtenu un peu plus de 42 millions d'euros (hors bonus) pour la vente de Bruno Guimarães à Newcastle United, la direction rhodanienne en a profité pour recruter Romain Faivre (23 ans), en provenance de Brest (18 M€ bonus compris) et récupéré Tanguy Ndombele (25 ans), prêté pendant six mois par Tottenham. Malgré l'échec d'avoir fait venir un attaquant de pointe cet hiver, comme le souhaitait Peter Bosz, ces deux nouveaux éléments changent les plans tactiques du technicien néerlandais.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc rhodanien, en début de saison, le milieu de terrain reste le secteur le plus fourni à Lyon. Entre Lucas Paquetà, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Thiago Mendes, Xherdan Shaqiri, Jeff Reine-Adélaïde, enfin de retour de sa longue blessure et les nouveaux Tanguy Ndombele et Romain Faivre, il y aura forcément des malheureux entre ces huit joueurs de qualité. Parmi eux, Xherdan Shaqiri, dont les performances n'ont pas été à la hauteur des attentes depuis son arrivée (2 buts en 16 matches), est tout proche de partir. Thiago Mendes (1 but en 20 matches), remplaçant du tandem Guimarães-Caqueret, ne devrait donc pas gagner de place avec l'arrivée de Ndombele.

Où jouent Romain Faivre et Tanguy Ndombele ?

Et sur le plan tactique, Peter Bosz avait commencé la saison avec un 4-2-3-1 peu fructueux, notamment sur le plan défensif. Le manager lyonnais a finalement opté pour un 3-4-2-1 plus équilibré, avec Guimarães-Caqueret à la récupération et en soutien des créateurs Aouar-Paquetá. Mais il reste difficile d'imaginer Tanguy Ndombele dans le même rôle que le nouveau Brésilien de Newcastle, lui qui préfère être plus libre. Sous Mauricio Pochettino, José Mourinho, Nuno Espiríto Santo ou Antonio Conte, l'international français évoluait dans un 4-3-3 en tant que milieu relayeur, voire en tant que milieu offensif sous la forme d'un 4-2-3-1. Il n'a quasiment jamais occupé ce rôle de récupérateur, souvent par manque de régularité. «Tanguy peut toujours donner plus. Il ne va jamais à la limite de l’effort, du sacrifice, et même de l’ambition. Je l’adore en tant que joueur, mais il me frustre un peu», expliquait José Mourinho à son sujet.

Concernant Romain Faivre, le milieu de terrain polyvalent a alterné toutes les positions offensives de l'entrejeu des Ty' Zefs. Capable de jouer à gauche, en position de meneur de jeu ou à droite, le joueur de 23 ans a été le plus efficace sur le côté gauche, sa zone de prédilection. Sous le 4-4-2 de Michel Der Zakarian, il a cependant été préféré à droite, au bénéfice de Franck Honorat. Dans le système de Bosz, on l'imagine mal prendre la place de Toko Ekambi, seul élément de l'effectif lyonnais capable de prendre la profondeur alors que Tino Kadewere semble hors des plans du Néerlandais. En concurrence avec Houssem Aouar, Romain Faivre n'est cependant pas encore assuré d'être un indiscutable à l'OL.

Quel système tactique pour l'OL ?

Reste maintenant à savoir comment Peter Bosz va articuler son milieu de terrain, mais il y aura forcément des sacrifiés. S'il devrait conserver son 3-4-2-1, qui a encore fait ses preuves contre l'Olympique de Marseille (2-1), Bosz pourrait aligner Ndombele devant la défense aux côtés de Caqueret. En revanche, Houssem Aouar perdrait sa place au profit de Romain Faivre, qui occuperait un rôle de milieu offensif gauche avec Paquetá, tous les deux derrière Dembélé.

Peter Bosz, amateur du style de jeu offensif, pourrait aussi miser sur une composition plus séduisante sur le papier. Dans un système en 4-3-3, Caqueret évoluerait dans un rôle de numéro six, avec Paquetá et Ndombele devant lui. Toko Ekambi, Faivre et Dembélé se partageraient alors l'attaque lyonnaise. Peter Bosz devra donc faire des choix judicieux chaque semaine, mais l'OL, toujours en lice en Ligue Europa, s'offre donc un banc de remplaçants luxueux pour cette fin de saison avec Cherki, Aouar (ou Faivre), Kadewere et bientôt Reine-Adélaïde, tout proche d'un retour dans le groupe.